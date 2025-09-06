【GU新作】待ってたーーーッ！ スッキリ見え叶う♡「楽ちんスカート」

楽に穿けそうなのにスッキリ見えするボトムスがあれば、ぜひともワードローブに備えておきたいところ。【GU（ジーユー）】から新作として登場したナロースカートなら、シンプルデザインで大人のデイリーコーデにも取り入れやすいはず。秋冬コーデで活躍してくれるから、ぜひ早めにチェックして。

スウェットなのにきれい見えするナローシルエット

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

カジュアルに穿きやすいスウェットスカート。ストンと落ちるIラインのスッキリとしたシルエットが、上品な印象です。ウエストがゴムになっているうえバックスリットが入っているため、楽に穿けそう。ベーシックなグレー・ブラック・ナチュラルのほか、パープルをミックスしたようなブルーもラインナップ。

一点投入で秋ムードに！ ベロア素材のスカート

【GU】「ベロアナローマキシスカート」\2,990（税込）

上品な光沢感のあるベロア素材のスカート。秋冬のトレンドカラーであるダークブラウンが、シーズンムードを高めつつリッチな雰囲気を漂わせます。Iラインシルエットでスッキリと見せながら、ウエストは総ゴムで脱ぎ穿きも楽ちん。ブラウスと合わせてフェミニンに、ゆるっとしたスウェットシャツでカジュアルになど、さまざまな着こなしを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M