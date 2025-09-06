演歌歌手・松前ひろ子が６日、東京・かつしかシンフォニーヒルズで「歌手人生５５周年記念コンサート 〜出逢いと縁に感謝を〜」の最終公演を開催した。

６月２８日に北海道・函館から全国８都市を巡演したコンサートの最終公演。松前は「全国８か所、９公演の最後を飾らせていただきます。台風がどこかに行ってくれたおかげで幸せなステージです。胸がいっぱいですけど精一杯務めたい」と涙声で意気込んだ。

松前の弟子で娘婿の演歌歌手・三山ひろしが、本公演に特別出演。三山は「５５周年、おめでとうございます。私は（歌手生活）１７年ですが大変に厳しい道だと思っておりますので、５５年歩まれてきたことは並大抵ではない。お客様の熱い応援と師匠のご人徳に他ならない」と尊敬の念を語り、「本日は５５年で最も輝ける一日にしたい」と花を添えることを約束した。

歌手・橋幸夫さんが４日、肺炎のため都内の病院で死去したことを受けて、松前は「昔、橋さんのスタジオでレコーディングをさせていただいたこともあり『いつも利用してくれてありがとう』と温かいお言葉をくれたこともありました。ついこの前までテレビで歌っている姿を拝見していましたので、大変悲しいニュースだなと」と沈痛な表情で追悼。「いつ何があるか分からないので、一日を大切に明るく頑張りたい」と前を向いた。

三山も「（２３年に一時歌手活動から引退し）お辞めになる時に、収録でご一緒した。『次はお前たちに託したぞ』と強く背中をたたかれ、じーんと来た」と振り返っていた。