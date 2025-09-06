◇フィギュアスケート チャレンジャーシリーズ 木下グループ杯 第２日（６日、関空アイスアリーナ）

ペアのショートプログラム（ＳＰ）が行われ、昨季世界選手権（米ボストン）金メダルの三浦璃来（２３）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が、７９・９４点。自己ベスト８０・９９点に迫る好演で、三浦は「今年の夏は本当にいい練習が積めていて、それが本当によかったものだったと再確認できたＳＰだった」。木原も「（今回）初戦だけど、前回の地元（カナダ）のローカル大会より点数を伸ばすことができたので、よかった」とうなずいた。

黒と赤の新たな衣装に身を包み演じた「Ｐａｉｎｔ Ｉｔ Ｂｌａｃｋ」。冒頭のトリプルツイスト、サイドバイサイドの３回転トウループ、スロージャンプなど全て成功。ほぼ完璧な演技で、今季初の国際大会を好発進した。「このＳＰは、自信を持ってシーズンを駆け抜けられると思えた」と三浦。昨季は完璧を追い求めすぎたという反省も含めて、木原は「レベルが取れていないところもあったけど、まぁ十分か。と思って」と朗らかに語った。

日本勢初の金メダル獲得を目指す２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕開け。７日のフリーは、新たに「グラディエーター」を披露する。三浦は「明日もケガなく、笑顔で滑り終えたい」と意気込み、木原は「初戦なので完全を求めすぎず。やってきたことは確かなものがあるので、それをある程度出せたら」と、自然体でフリーを見据えた。