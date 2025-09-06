◆関西学生野球秋季リーグ戦 ▽第１節１回戦 立命大４―２関大＝延長１０回＝（６日・わかさスタジアム京都）

春季リーグ戦２位の立命大が先勝した。ソフトバンク・若田部健一投手コーチの次男・達生投手（３年）はブルペンで投球練習したものの、リーグ戦初登板は持ち越しとなった。

父は１９９１年のドラフト１位でダイエーに入団し、通算７１勝（７５敗）を挙げた。最速１４８キロ右腕は「任されたイニングを抑えて、仕事を全うするだけ。夏に経験をさせてもらえた。オープン戦では抑えで投げさせてもらえた。いつも通り投げられたら」と、デビュー戦に向けて意気込みを示した。

◆若田部 達生（わかたべ・たつき）２００４年６月２４日、福岡市生まれ。２１歳。愛宕小１年から軟式の福岡ボンバーズで野球を始める。姪浜（めいのはま）中では軟式野球部。福岡大大濠では甲子園出場なし。オリックス・山下は２学年上、２４年日本ハムのドラフト１位・柴田は２学年下。立命大では２年秋からベンチ入り。変化球はスライダー、カットボール、ツーシーム、チェンジアップ。１８８センチ、８５キロ。右投左打。