ジョギングをしながらごみ拾いをするユニークなスポーツイベントが6日、長野市で開かれました。



長野市内を楽しそうにジョギングする集団。道端のごみを見つけると…。



「ナイス～!」



実はこれ、ジョギングをしながらごみ拾いをするスウェーデン発祥のスポーツ「プロギング」です。「子どもたちにスポーツの楽しさを知ってほしい」とスポーツショップなどを全国展開するアルペンが企画しました。市内外から参加した21人が2つのグループに分かれて約4キロのコースを走り、1時間で5キロのごみを拾いました。





飯山市から「初めてだけど楽しいです。走りながらごみを拾うところ」飯山市から「結構（ごみが）あったんですよ。洋服まで落ちていたりして。街もきれいになるし、みんなとのおしゃべりも楽しめるので違った形でいいのかなと思いました」スポーツデポ長野店(ランニング担当) 飯田愛実さん「地域のスポーツチームの方と一緒に何かをしようっていうのを広げているところなので、こういうのをきっかけに、地元の方たちとつながりを持ちたいなと思っております」今後もスポーツを通して地域に貢献していきたいとしています。