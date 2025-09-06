¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¡¡ÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡õ±óÆ£ÍºÌï¡õ¥¢¥Õ¥í¡¢¿¹ÅÄÁÛ¡¡¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿å¾å¹±»Ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡Ê10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¡Ëè½µ·îÍË¡¡¸å11¡§06¡Á¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬6Æü¡¢²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤Éº¤¦¡ÄÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡ËÜºî¤Ï2021Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ª¥Ã¥É¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëº¡¸µÏÂÄÅÌé»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£º¡¸µ»á¤Ï¡¢¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±Ç²è¡Ø¥Û¥¦¥»¥ó¥«¡Ù¤Î¸ø³«¤ò10·î10Æü¤Ë¹µ¤¨¡¢¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¸¶ºî¤òÌ³¤á¤¿Ì¡²è¡Ø¥«¥ß¥¥ë-KAMI KILL-¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¡¦¼Â¼Ì¡¦¥É¥é¥Þ¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢³¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¡£¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯8¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÅÔÀ®·õÇ·²ð¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤ÎÆ±Î½¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤Ë¡¢Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡È¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡É¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¶¯Åð»ö·ï¤¬È¯À¸¡£ÀÅ¤«¤À¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÏÄ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Îø°¦¤ÈÍ§¾ð¡¢å«¤ÈÎ¢ÀÚ¤ê¡¢±¿Ì¿¤ÈÁªÂò¨¡¨¡ÍÉ¤é¤®½Ð¤·¤¿´Ø·¸¤È´¶¾ð¤¬¡¢¼¡¡¹¤È»ö·ï¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£²¿¤¬ËÜÅö¤Ç¡¢²¿¤¬±³¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÔÀ®¤ÎÁÛ¤¤¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢Îø¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¨¡¨¡¡£¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤òÅê±Æ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤È¡¢ÉÔ²º¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤ÇåÌÌ©¤ÊÉúÀþ¤ä¹ª¤ß¤Ê²ñÏÃ·à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¯¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëÀÄ½Õ·²Áü¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤ÇÆ¯¤¯ÌÌ¡¹¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤µ¤¨¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦ÅÔÀ®·õÇ·²ð¤ò¿å¾å¡¢ÅÔÀ®¤¬¤Ò¤½¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¿åÄ®¤³¤È¤ß¤ò»³ÅÄ°ÉÆà¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤ªÄ´»Ò¼Ô¡¦¡È¥¥Ð¥¿¥ó¡É¤³¤ÈÌÚ¾ì´´ÂÀÌò¤òºäÅìÎ¶ÂÁ¡¢ÃÏÌ£¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ª¾îÍÍ¡¦Î¤¸«Æà¡¹Ìò¤ò±Æ»³Í¥²Â¡¢¿´Í¥¤·¤¤Ì¡²è²È»ÖË¾¤ÎÅÄ´ÝÅ¯ÌéÌò¤òË¾·îÊâ¡¢¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥á¥ó¥Ø¥é¥¬¡¼¥ë¡¦¼¼ÅÄ´ÄÆáÌò¤òÌÄ³¤Í£¡¢ÀÅ¤«¤ÇÉÔµ¤Ì£¤Ê¿·¿Í¥Ð¥¤¥È¡¦»ÖÂô¾¢Ìò¤òÇë¸¶¸î¡¢Ì´ÄÉ¤¦¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¦ÄÍÅÄÎµÇÏÌò¤ò¹â¶¶´¦¤¬±é¤¸¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÀ®¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ð¥¤¥È½ª¤ï¤ê¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ò¥Ð¡¼¥ß¥ó¡Ó¤Î¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¤ÎÎäÅ°¤Ê¥È¥Ã¥×¡¦ÀÞÅÄ¹ÀÊ¿Ìò¤ËÀ÷Ã«¾ÂÀ¡£ÀÞÅÄ¤Ë½¾¤¨¤ëÎ¶ÆóÌò¤Ë±óÆ£ÍºÌï¡£Î¶Æó¤ÎÍÄÆëÀ÷¤ÇÁêËÀ¤Îµ×ÂÀÏºÌò¤Ë¡¢²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MOROHA¡Ê¸½ºß¤Ï³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¢¥Õ¥í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÞÅÄ¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤Ç¿Ë¶â¤òÁà¤ë½÷¡¦ËÓÈþÌò¤Ë¡¢±Ç²è¡ØÃ¤Ì¦¡Ù¤Ç¡ÖÆüËÜ±Ç²è¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÂç¾Þ¡×¿·¿Ê½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¿¹ÅÄÁÛ¤¬±é¤¸¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ê¥Ð¡¼¥ß¥óver.¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¤É¤³¤«½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à4¿Í¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£À÷Ã«¾ÂÀ¡ÊÀÞÅÄ¹ÀÊ¿¡¿¤ª¤ê¤¿¤³¤¦¤Ø¤¤Ìò¡Ë
µÓËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·²Áü·à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÄ½Õ¤È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÈÎø°¦¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¥µ¥é¥Ã¤ÈÁ´ÉôÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â²¡¤·ÉÕ¤±¤¬¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡¢¤À¤±¤É¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡£¤Ç¤â¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤¹¤ë¡£Í£°ìÌµÆó¤ÊÀ¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î±é¤¸¤ëÀÞÅÄ¤Ï¥Ò¥ê¥Ò¥êÃ´Åö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤ë¥¥ã¥éÃ´Åö¤Ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÇÅ¨¤Ê¸½¾ì¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤æ¤ë¤µ¤È¶¸µ¤¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¤³¤Î¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤ÎÀ¤³¦¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£±óÆ£ÍºÌï¡ÊÎ¶Æó¡¿¤ê¤å¤¦¤¸Ìò¡Ë
Î¶ÆóÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±óÆ£ÍºÌï¤Ç¤¹¡£
¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊµÓËÜ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÊÌºîÉÊ¤Ç¤âÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À÷Ã«¤µ¤ó¡¢¿¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£²ó½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦²¿Ç¯¤âÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¤È¤Î¡¢¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¤Î³§¤µ¤ó¤ò¶¼¤ä¤«¤¹¥Ð¡¼¥ß¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£°ì½Ö¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¸òºø¤¹¤ë¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡Ù¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢£¥¢¥Õ¥í¡Êµ×ÂÀÏº¡¿¤¤å¤¦¤¿¤í¤¦Ìò¡Ë
¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤³¤È¡¢µ×ÂÀÏº¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¥¢¥Õ¥í¤Ç¤¹¡£
¤´¤¯¤Ä¤Ö¤·¤Î¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡¢ÂÕ¤±¤â¤Î¤ÇÄ´»Ò¤Î¤ê¡£¸ý¤ò³«¤±¤ÐÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î´Ý¤Ü¤¦¤º¡£³¤¤è¤ê¿¼¤¤Å¯³Ø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤¿¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ë¤Î¤¬²¼¼ê¤Ã¤Ô¤Ê¡¢¤Ð¤«¤ä¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥¥å¥¦¤Á¤ã¤ó¤ò²¶¤ÏÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿¹ÅÄÁÛ¡ÊËÓÈþ¡¿¤à¤Ä¤ßÌò¡Ë
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤µ¤ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎË¤«¤µ¡£µÓËÜ¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÌ¯¡¢¸½¾ì¤Çºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡£»²²Ã¤¹¤ë¿È¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¡¢¥Ð¡¼¥ß¥ó¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯Âº·É¤¹¤ëÀ÷Ã«¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë±óÆ£¤µ¤ó¡¢»ä¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Õ¥í¤µ¤ó¡¢¤³¤Î¤ª»°Êý¤ÈÁÈ¤à¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¤È»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¹â¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û½Å¡¹¤·¤¤Ê·°Ïµ¤Éº¤¦¡ÄÎäÅ°¤ÊÎ¢ÁÈ¿¥¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
