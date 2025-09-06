城島茂＆森本慎太郎、チャリティーランナー・横山裕のために“巨大カジキ”と対峙「DASH史上一番厳しく、だけど燃える戦い」
あす7日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（後7：00）は「DASH巨大食堂」特別編を送る。『24時間テレビ』でチャリティーランナーを務めた横山裕（SUPER EIGHT）をねぎらうべく、城島茂と森本慎太郎（SixTONES）が、巨大カジキの捕獲に挑戦する。
【番組カット】横山裕のために…！沖縄の海に出る森本慎太郎＆城島茂
「DASH巨大食堂」は、大きすぎるがゆえ、大味で敬遠されがちな巨大魚を獲り、培ってきた経験と知識を生かしておいしく食べる企画。8月31日、『24時間テレビ』チャリティーランナーの横山が、105キロを走り抜いた。その9日前、城島と森本は、走り終えた横山を“食”でサポートするため沖縄県へ渡っていた。
先輩ランナーとして101キロを走った経験のある城島は「食べ物が背中を押してくれる。どれだけ疲れていても元気になる」と話す。走り続ける横山に、疲労回復効果が期待できる巨大カジキを釣り上げて届けたい。森本も「今日は失敗できない。必ず釣り上げなきゃいけない」と先輩・横山のために力が入る。いつも以上の緊張感の中、沖縄の最強漁師たちと一緒に、沖縄の海に出た。
最大4メートルにもなる巨大カジキは、ベテラン城島でさえお目にかかったことがない未知の相手。城島は「DASH史上一番厳しく、だけど燃える戦いになる」と静かに闘志を燃やす。
トローリングでヒットするのを待つ間、カジキに存在を悟られないよう、殺気を消すためにみんなで談笑タイム。森本はこの夏に行ったブラジル・アマゾン旅の思い出を語り、城島は11年前に走った24時間テレビマラソンの裏話を披露。さらに、殺気を消すためにみんなでお昼寝タイム。すると、うまく殺気が消えたのか、ついに巨大カジキがヒットした。しかし、同企画初の非常事態が発生する。
そして『24時間テレビ』当日、横山がゴールを目指している裏で、巨大カジキの解体がスタート。105キロを完走した横山を巨大カジキハンバーグでねぎらいたい。果たして時間内に作って届けることができるのか。
