Snow Man深澤辰哉＆佐久間大介、高知旅へ 心も体もリラックス「オフはこういう休日を」
9人組グループ・Snow Manの日本テレビ×ディズニーによるトラベル・ドキュメンタリー『旅するSnow Man−Traveling with Snow Man−』（後4：25〜後4：55※関東ローカル）のEpisode3が、あす7日に放送される。
【番組カット】絶景を眺めながら…積もる思いを語り合う佐久間大介＆深澤辰哉
同番組は、Snow Manが南の楽園・沖縄から北の大地・北海道まで、日本列島を縦断しながら各地の絶景やグルメを堪能し、人々との温かな出会いを描くトラベル・ドキュメンタリー。鮮烈なデビューから5年経ち、本業のアイドル活動に加え、バラエティ、俳優、モデルなど幅広く活躍し、多忙を極めるメンバーがこの旅で掲げたテーマは「One for Snow Man, Snow Man for one（1人はSnow Manのために、Snow Manは1人のために）」。Snow Man一人ひとりがSnow Manのために何ができるか考えていこう、という想いが込められた、“絆の旅路”となっている。
Episode3では、深澤辰哉、佐久間大介、AI風ロボ「タビィ」が海、川、山に囲まれた大自然の宝庫である四国地方・高知を巡る。「自然を堪能したい！」という佐久間からのリクエストで、車で向かったのは大自然に囲まれた高知のスポット。川釣りに挑戦し、釣った鮎をその場で塩焼きにして味わうという、ぜいたくなひとときを過ごす。さらに、“大人の隠れ宿”では、温泉に浸かり心も体もリラックス。深澤は「こんな充実した1日ってあるんだな」と語り、佐久間も「オフはこういう休日を過ごしたい」と、疲れがすっかり癒された様子。2人の素顔が垣間見える、ゆったりとした旅の時間の様子を届ける。
【放送＆配信スケジュール】
※放送時間（関東ローカル）は、午後4時25分から午後4時55分
Episode1：7月27日※配信中
Episode2：8月10日※配信中
Episode3：9月7日
Episode4：9月14日
Episode5：9月21日
Episode6：9月28日
Episode7：10月5日
Episode8：10月19日
Episode9：10月26日
Episode10：11月2日
