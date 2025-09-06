福本莉子＆高橋恭平ら『ストロボ・エッジ』キャスト、『TGC』にサプライズ登場
俳優の福本莉子、7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』にサプライズ出演した。連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』（10月31日 後11：00）のスペシャルステージに参加した。
【ソロカット】かっこよすぎる！ジャケット姿でランウェイする高橋恭平
2人は、ドラマ『ストロボ・エッジ』でダブル主演を務める。原作は『アオハライド』『思い、思われ、ふり、ふられ』などのヒット作を世に送り出した咲坂伊緒氏の同名作品。真っ直ぐで切ない初恋の気持ちを丁寧に描いた純愛ストーリーは多くの人々の憧れと共感を集め、今なお絶大な人気を誇る咲坂氏の“青春三部作”のひとつとして知られている。
この日は、共演の小坂菜緒、山下幸輝、中沢元紀、田鍋梨々花とともにランウェイにサプライズで登場し、会場には大歓声が響いた。高橋はグレーのジャケットにブラウンのチェックニット、デニム、福本はストライプのチュニック丈シャツとネクタイに、白のスカートのコーデ。6人で秋のカジュアルコーデを爽やかに着こなし、笑顔でファンに手を振った。
その後のトークで、本作について福本は「原作に出てくる名台詞や名シーンもそのまま出てくるんです」と紹介。高橋は、同世代で関西出身のメンバーが多いことで「終始ツッコミながら、あっち向いてホイとかしてました」とまさに青春を思わせる雰囲気で撮影が行われたと明かした。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
