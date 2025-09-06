原宿系YouTuberのしなこが9月6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、TGC）に登場。大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とパフォーマンスを披露すると、意外な感想が寄せられた。

【映像】ミャクミャクの“キレキレダンス”

「EXPO 2025 SPECIAL STAGE」に登場したしなこは、自身の楽曲『歯ラ歯ラ』をミャクミャクと披露。パラパラをモチーフにした曲調とダンスをキレのある動きで披露するとともに、ステージを存分に使って会場を盛り上げた。

視聴者からは「しなこ可愛いぞ！」「めっちゃ声出てる！」「この曲中毒性高すぎるw」といった声が寄せられたが、もう1つ注目されたのがしなこのパフォーマンスについていくミャクミャクの姿。「ミャクミャク踊れる（笑）」「ミャクミャク想像以上に機敏な動きでしぬ」「ミャクミャク、ダンスうま」「ミャクミャクの中の人大変」といった反響が寄せられていた。

しなこは、小中学生や未就学児を中心に絶大な支持を集める原宿系YouTuber。今年1月にSNS上でダイエットで22kgの減量に成功したことを公表し、話題となった。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8月から年2回開催している史上最大級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。（『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』／ABEMA SPECIALチャンネルより）