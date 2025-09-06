2024年にオープンした骨董ギャラリー併設のカフェ

オシャレなカフェや雑貨店が立ち並ぶ栄町通エリアは、神戸の海沿いにある街歩きが楽しいスポットです。そんな栄町通の路地の一角に2024年にオープンしたのが「元町imari」。兵庫・西宮市で人気の骨董屋「結和堂」を営むオーナー夫婦が手がける骨董ギャラリー併設のカフェです。

もともとは西宮市内で物件を探していたそうですが、たまたま見つけたこちらの店舗に一目惚れして店を構えることになったのだとか。

「元町imari」内観

かつてハンバーガーショップだったという店内は、元の状態を生かしたナチュラルな雰囲気。1階はカフェスペース、2階は骨董ギャラリーとなっています。

1階にはテーブル席とカウンター席がある

厨房の頭上にある壁には、ハンバーガーショップ時代に描かれていたフラッグの名残が。「一部は届かなくて色が塗れなかったので、そのままの状態で残っているんです」と笑う店主のエピソードにほっこりしました♪



「元町imari」で提供しているランチメニューは、「豆皿小皿定食」1350円と、パスタ3種1000円〜（各パスタにミニスープと紫キャベツのマリネ付き）の全4種類。一番人気の「豆皿小皿定食」は、ご飯やミニスープを含む9種類の料理が並ぶ定食で、月ごとにメニュー内容が変わります。骨董品を身近に感じてもらえたらとの思いから、料理は江戸から大正時代にかけての100年以上前に作られた食器で提供。器もランチの魅力のひとつなんです。

「冷しゃぶ −刻みピクルス−」

料理はできるだけ旬の素材を使い、ヘルシーな献立を心がけているそう。色鮮やかな「冷しゃぶ −刻みピクルス−」をはじめ、小さな器に少量ずつ盛られた品々はどれも食べると、ほっと心が和む料理ばかりです。

手前から「中華具材のオムレツ」と「新生姜入りラタトゥイユ風」

「じゃことくるみの大葉味噌（ご飯とともに）」

「生ハムチーズ 〜いちじくジャムがけ〜」

「生ハムチーズ 〜いちじくジャムがけ〜」や、「オレンジとみょうがのひじきサラダ」など和洋中のさまざまな料理がいただけるのも楽しみのひとつ。メニューは公式SNSでお知らせしているので、来店前にぜひチェックしてみて。

「ひとくち猫最中」

なお、豆皿定食かパスタを注文のお客さん限定で、「ひとくち猫最中（1個）」が＋380円でいただけます。求肥と姫路市の「有限会社英賀庄製餡所」が手がける餡が入った「ひとくち猫最中」は、上品な餡がもちっとした求肥とマッチしてお茶請けにぴったりのひと品です。

自分で作るタイプの「あんことクリームチーズの最中」980円も用意／©元町imari

ランチでは、ドリンクが「セットドリンク」＋250円でいただけます。

ドリンクは「サイフォンコーヒー」480円や「茎のほうじ茶」500円（ホット／アイス）、「かぶせの煎茶」500円（ホット／アイス）、「抹茶入り玄米茶」500円（ホット／アイス）、ソフトドリンク480円〜などがラインナップ。コーヒーは西宮のショップでブレンドしてもらったオリジナル豆を使用しており、苦さと酸味のバランスが程よい味わいに。

江戸時代に作られた蕎麦猪口で提供されるドリンクも！

なかでも「サイフォンコーヒー」「茎のほうじ茶」「かぶせの煎茶」「抹茶入り玄米茶」は、使用する蕎麦猪口を自分で選べるところがポイント。江戸時代に作られた器で、ぜひほっとひと息つくひとときを楽しんでくださいね。



2階のギャラリーでお気に入りの器探しへ

食事やお茶を堪能した後は、2階の骨董ギャラリーでお気に入りの器探しをしませんか？ フロア全体にぎっしりと並ぶ皿やグラスなどの骨董品の数々に、思わず「わぁ！」と声がこぼれてしまいます。

2階の奥は一部カフェスペースになっている

骨董ギャラリー内に展示されているのは、江戸から昭和初期頃までの器。形や柄をじっくりと眺めながら、おうちご飯を楽しむ食器を探してみるのも◎。もちろん気に入ったものは購入可能です。

料理以外に小物入れとして使うのもよさそう

「昭和時代のグラス」3000円〜

こんなすてきなティーカップも発見！

「大正時代の氷コップ」6000円〜

2階の骨董ギャラリーはカフェを利用しなくても入店可能です。眺めるだけでも、とても楽しいので、ぜひビビッと心ときめく器を求めて足を運んでみてはいかがでしょうか。

大通りからは一本路地に入った通りに面している穴場カフェの「元町imari」。お店をきっかけに器に興味をもつお客さんも多いそうで、雑貨が好きな方にもおすすめのカフェです。店内に流れているBGMもゆったりとしていて、誰かと訪れるのはもちろん、ひとりでぼんやり考えごとをしたいときにも、ぴったりの場所。カフェのみ、骨董ギャラリーのみ、どちらも利用と、気分に合わせて楽しめます。ランチに、お茶にと折を見て訪れたくなる居心地よさが魅力のカフェで、ぜひ心落ち着くひとときを過ごしてみて♪



■元町imari（もとまちいまり）

住所：兵庫県神戸市中央区栄町通2-2-10

TEL：078-977-8115

営業時間：11〜16時（15時10分LO）

定休日：不定休 ※公式SNSを要確認



