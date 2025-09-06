¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥Þ¥¬¥¿¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarlit Alchemy¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¶Ê¡ÖBackwards¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¤â
¡¡¥Ë¥åー¥èー¥¯¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー ¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥ä¥Þ¥¬¥¿¤¬¡¢5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØStarlit Alchemy¡Ù¤ò10·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¶Ê¡ÖBackwards¡×¤ò9·î5Æü¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯¤Î¡ØTightrope Walker¡Ù°ÊÍè¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¬¥¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â°Õ¿ÞÅª¤«¤Ä±Ç²èÅª¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¤Ê¼Á´¶¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëË¤«¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¼«Âð¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²¹¤«¤ß¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºî¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÆüµ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊÑÍÆ¤ÎµÏ¿¡É¤È¤·¤Æ¡¢Ä°¤¼ê¤Î¿¼ÁØ¤Ë¿¨¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¤Î´ó¤»½¸¤á¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ä¥Þ¥¬¥¿¤Ï¡È¥Ç¥£ー¥×¥À¥¤¥Ö¡¦¥ì¥³ー¥É¡É¤È¸Æ¤Ö¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÄ°¤¯¤Ù¤ºîÉÊ¤Ë¡£¥ä¥Þ¥¬¥¿¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é1¶Ê¤¬¼¡¤Î¶Ê¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤à¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¶Ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤äÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤ÀÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤¬¤è¤ê°ì´Ó¤·¤¿Êª¸ì¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Î¹¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¹¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ëºî¤é¤ì¤¿ÃÏ¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤½¤³¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÏÄË¤ß¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥ä¥Þ¥¬¥¿¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤ÈÈþ¤·¤µ¤Î´Õ¼±ºî¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤¬Æ±»þ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¶²¤ì¡¢ÁÓ¼º¡¢ÈáÃ²¤¬Âç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢´°Á´¤Ë¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ë¿È¤ò¿»¤·¤¿¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ëËâË¡¤³¤½¤¬Ï£¶â½Ñ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÎÏ¤Ï¹ßÉú¤ÎÃæ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÏÃ¦¤®¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×¤È¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥È¥à¡¦¥¦¥§¥¤¥Ä¤¬¥¦¥£¥êー¡¦¥¦¥©¥ó¥«¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥ー¡¦¥êー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬¥É¥í¥·ー¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¸¥Þー¤È¥¸¥ç¥Ë¡¦¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡Ê¡ØBoth Sides Now¡Ù»þÂå¡Ë¤¬»ØÆ³¤¹¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±ー¥×¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤â¤Ã¤È¤â»ä¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÃÎ¼±¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂçÌÜ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥àÀ©ºî¤Ï¡¢2020Ç¯°ÊÁ°¤È¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯´ü´ÖÃæ¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»ñ¶â¤Ï³¤³°¥Ä¥¢ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤éÏÅ¤¤¡¢Ï¿²»¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÈà½÷¤Î¥¥ã¥Ã¥Ä¥¥ë»³Ì®¤Î¥Ûー¥à¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢¡ÈYama¡á»³¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜºî¤Ï¡È»³¤òÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¼«¸ÊÊÑÍÆ¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡ÖBackwards¡×¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥¬¥¿¤¬Ä¹Ç¯²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£º£²ó¤ÏÀÅ¤«¤Ê¡ÈÀ¼ÌÀ¡É¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¡¢¡ÈÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯¼«Ê¬¡É¤È¡È²áµî¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¡É¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥¬¥¿¤ÏÆ±¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡È¤¹¤Ç¤ËÁö¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤«¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ FLOOD Magazine¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈBackwards¡É¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¤·¤¤Î¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£¤µ¤é°ú¤ÊÖ¤·¤ÆÃ¯¤«¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤ÎÄË¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Ø¤Î¤Û¤í¶ì¤¤´üÂÔ¤È¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
