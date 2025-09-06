◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル、良）

夏の北海道シリーズのラスト週の２歳重賞に１２頭が出走し、１番人気のショウナンガルフ（牡、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）が外から力強く伸びて差し切り、デビュー２連勝で重賞初制覇となった。池添謙一騎手は史上１２人目のＪＲＡ重賞１００勝を達成。２０２０年ソダシなどで勝っている須貝調教師は、昨年のマジックサンズに続く連覇で、歴代単独１位の同レース５勝目とした。勝ちタイムは１分５０秒６。

逃げ粘った１０番人気のジーネキング（斎藤新騎手）が２着。４番人気のスマートプリエール（武豊騎手）が３着だった。３番人気のロスパレドネス（クリストフ・ルメール騎手）は５着で、全兄のジオグリフ（２０２１年）に続く兄弟制覇とはならなかった。

ルメール騎手（ロスパレドネス＝５着）「柔らかい馬場だったぶん、速い脚を使えませんでした。反応も遅かったし、しまいはじりじり来たけど…」

鮫島克駿騎手（サンセットゴールド＝６着）「１コーナーで不利があって、２コーナーで収まるのに時間がかかりました。その後はリズムを取れましたし、４コーナーではオッと思わせる動きでした。マイルで見てみたい気持ちはあります」

石橋脩騎手（オブラプリーマ＝７着）「自分のペースでは走れて、ラストも脚を使ってくれているんですけど、前が止まりませんでした」

丹内祐次騎手（ミリオンクラウン＝８着）「いいポジションを取れたし、最後まで頑張って食らいついていました。距離は大丈夫だと思います」

橋木太希騎手（ポペット＝９着）「前半から力んだぶんでしょうか。距離自体は大丈夫だと思うんですが、まだキャリア２戦目ですからね。滞在して調整したんですが、折り合いに苦戦しました」

佐々木大輔騎手（ヒシアムルーズ＝１０着）「１コーナーで左に張る面を見せたし、後ろの馬も少し気にしていました。ゲートは練習よりも落ち着いていました。内容自体は悪くなかったです」

古川吉洋騎手（トーアサジタリウス＝１１着）「１コーナーで不利があったし、距離も若干長いのかもしれません。今日はかわいそうなレースでした。スローペースで上がりが速くなると、切れ負けしてしまいますね」

横山武史騎手（ジャスティンシカゴ＝１２着）「（１コーナーで）曲がって行きませんでした。危なかったです」