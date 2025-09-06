ＪＬＰＧＡツアー通算２３勝を誇る李知姫（アイザック）が、通算１３アンダーで大接戦の激闘を制し、レジェンズ選手権初出場で悲願の初優勝をたぐり寄せた。久しぶりの大会だったが「コンディションに恵まれた」という李は「優勝したことにびっくり」と、自身でも驚きを隠せない様子で喜びをかみしめた。

ＪＬＰＧＡツアー、ステップ・アップ・ツアー、レジェンズツアーでの優勝で、全３カテゴリーの制覇となった。大会を特別協賛する明治安田は、今年からＪＬＰＧＡ全３カテゴリーを協賛しており、永島英器取締役代表執行役社長は「感慨深い大会になった」と話し、今後もゴルフを通じた社会貢献活動の応援を約束した。

同社とアンバサダー契約し、世界女子ゴルフ史上でただ一人、５大メジャーを制したカリー・ウェブは、通算２アンダー。第２ラウンドで４位タイまでスコアを伸ばしたものの単独１６位に終わった。「日本のファンの前でゴルフすることが楽しかった」と大会を振り返り、４つのバーディを奪い粘り強く戦ったが、ペースを取り戻すことができなかった。

また、昨年のレジェンズツアー最終戦「ボンドカップ」でツアー通算３勝目を挙げた斉藤裕子が、１２番でホールインワンを達成。中村篤志取締役代表執行役副社長から副賞として賞金１０万円が贈られると「長くやっているといいことあるね」と満面の笑み。健康増進に注力する明治安田ならではの副賞として、６０歳以上のカテゴリーで成績トップ選手には「健活賞」が用意され、同スコアだった日吉久美子（朝霧ジャンボリーＧＣ）と大金寿子（ゴルフプラザサンライズ）に（各５０万円）が渡された。

本大会は、レジェンズツアー唯一の公式競技で、対象年齢を４０歳以上へ引き下げ、４日間の開催（第３日は台風のため中止）に変更。世界で戦えるシニア選手の育成・輩出の場として、女子ゴルフのさらなる活性化を図る。