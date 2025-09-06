女優伊藤梨沙子（29）が代表を務めるベビーシッターサービス会社「Fluffy Ket」（フラッフィーケット）が6日、都内で人気子ども服ブランドを取り扱うメーカー「ナルミヤ・インターナショナル」と連携した1〜2歳の子どもを持つ親子向けのワークショップを開催した。

約40組の親子を相手に、音楽と動きで感性を育むリトミックや、自発性と集中力が育つ折り紙などのモンテッソーリ遊びの体験、お茶会などを行って交流した。ナルミヤ・インターナショナルの行うベビープロジェクト「Hugbaby」の第3回イベントでコラボレーションする形で、モンテッソーリの資格も持つ伊藤は「普段やっているお子さんとの1対1のシッティングではなく、大勢の子どもたちと楽しめるイベントを作ってくださって私たちも楽しかったです。子どもたちも体をいっぱい使って表現してくれて、よかったと思います」と振り返った。

イベントでは「Fluffy Ket」の公式YouTubeチャンネルの映像なども流し、この日のために作ったオリジナルソング「ナレルヤ！」も披露した。親からは1〜2歳の子どもとのコミュニケーションなどについて質問を受けたといい、「ベビーシッターに興味を持っていただいた方もいましたし、私たちは家の中だけではなく、公園や商業施設、テーマパークなどでもお世話することができます。こうしたイベントを通じて、どんな人たちがシッターに来てくれるのかということなども知っていただけたら」と話した。

今後はCM撮影現場などで子役の子どもたちの対応を行う「ベビーハンドラー」と言われる業務などにも力を入れていくという。伊藤は「お子さんのお世話のほか、撮影時の表情のハンドリングなども行います。10月からは育児・介護休業法が改正されて、福利厚生としてベビーシッターに補助金を出す企業さんも増えてきているので、これからさらに頑張っていきたいです」と力を込めた。

また、約10社のベビー服ブランドを取り扱うナルミヤ・インターナショナルの担当者もイベント開催を喜び、「『Hugbaby』はベビー世代のブランドの強化をはかって始めたもので、イベントを通じて妊娠、出産を控える家庭やママさんにわくわく感などの楽しい気持ちを感じていただければうれしいなと思っています」と話した。

イベントは午前、午後の2部制で行われた。