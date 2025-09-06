この絵文字が表すドラマは？懐かしすぎる！？2016年に放送されたドラマです！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すドラマは？
意外と難しいこのクイズ。
「👻🛵🐰🧑🏻🎓👩🏻🎓」が表すドラマは一体なんでしょうか？
ヒントは、2016年に日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送された福士蒼汰さんが主演のドラマです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「お迎えデス。」でした！
「お迎えデス。」は2016年4月から放送されたドラマで、福士蒼汰さん、土屋太鳳さん、鈴木亮平さんなどが出演しています。
幽霊を見ることができる男子大学生・堤円（福士蒼汰さん）が、女子大学生・阿熊幸（土屋太鳳さん）らと一緒に、死んだことが受け入れられない幽霊たちを成仏させるために奮闘する物語ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
