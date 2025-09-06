福本莉子＆なにわ男子・高橋恭平「TGC」シークレット登場「ストロボ・エッジ」キャスト6人が豪華ランウェイ【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】女優の福本莉子となにわ男子の高橋恭平が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】福本莉子＆なにわ男子・高橋恭平、シークレット降臨
10⽉31⽇にSeason1、Season2の2部作で放送・配信スタートの連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season1」（WOWOW）の主演を務める福本と⾼橋がシークレットゲストとしてランウェイに登場。高橋はチェックのニットに短丈ジャケット、福本はネクタイがポイントのシャツを着こなした。
2人に続いて山下幸輝、小坂菜緒、中沢元紀、田鍋梨々花もランウェイに現れ、トップでは6人が並んで可愛らしくポーズを決めていた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】福本莉子＆なにわ男子・高橋恭平、シークレット降臨
◆福本莉子＆なにわ男子・高橋恭平、サプライズ登場
10⽉31⽇にSeason1、Season2の2部作で放送・配信スタートの連続ドラマＷ-30「ストロボ・エッジ Season1」（WOWOW）の主演を務める福本と⾼橋がシークレットゲストとしてランウェイに登場。高橋はチェックのニットに短丈ジャケット、福本はネクタイがポイントのシャツを着こなした。
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】