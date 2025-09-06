少女時代・ユナ、酔った勢いで口づけされる!?ドラマ『暴君のシェフ』での孤軍奮闘に新展開か

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユナが、俳優イ・チェミンからの“酔った勢いのキス”の公式尋問に突入する。

tvNの週末ドラマ『暴君のシェフ』第5話では、月夜の“唇接触事故”の後の余波に苦しむヨン・ジヨン（演者ユナ）とイ・ホン（演者イ・チェミン）の姿が描かれる。

ヨン・ジヨンは過去にタイムスリップした後、その時代暴君ヨンヒ君のイ・ホンと切っても切り離せない関係となり、いざこざを続けている。

特に、ヨン・ジヨンは料理大会優勝者のシェフらしく、絶対味覚を持つイ・ホンの食欲を満足させ、一気に水刺間大佐のシェフにまで昇進し、宮中で新しい波乱を巻き起こした。

イ・ホンはヨン・ジヨンと彼女の料理を見ながら母親を回想し、お酒に酔った勢いで口づけまでするなど、情を分かち合い、だんだん彼女の魅力にハマっていっている。そのため、果たしてイ・ホンの口づけにはどんな意味が込められているのか好奇心を刺激する。

（写真＝tvN）1枚目：ユナ、3枚目：イ・チェミン

イ・ホンのキスに戸惑うのは、ヨン・ジヨンも同じだろう。真夜中に自分を呼び出すだけでは足りず、先に唇まで合わせたイ・ホンの本音を突き止めるため、彼を追及する予定だ。

公開された写真のなかには、レーザーのような鋭い目つきをしているヨン・ジヨンと、そのような彼女を見ながら脂汗を流すイ・ホンの表情が盛り込まれ、尋問の結果に関心が集中している。

何よりも当時の状況に言及する周りの人の臨場感あふれる目撃談（？）を聞いて、びっくり仰天するイ・ホンの顔が笑いを誘う。一体その日の夜、2人には何があったのか、消せない黒歴史を残したイ・ホンの反応はどうなのか、注目が集まっている。

なお、『暴君のシェフ』第5話は本日（９月6日）21時10分に韓国で放送予定だ。日本ではNetflixで配信予定だ。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業もドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』をはじめ活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する大ヒットとなった。