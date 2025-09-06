よしあき・宇佐卓真ら6人組メンズグループONSENSE、デビューステージで“ほっこり”パフォーマンス「温泉のようにぬくぬくと一息つけるような楽曲を」【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】6人組メンズグループ・ONSENSE（オンセンス）が9月6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演した。
【写真】よしあき所属新メンズグル、“ほっこり”デビューステージ
ONSENSEはデニムパンツを合わせたカジュアルな衣装で登場し、8月29日に配信リリースしたデビューシングル「YUAKE」を披露。新たな始まりや仲間との出会いと“温泉”をイメージさせるワードを絡め「自分たちのペースでゆっくりやっていこう」というメッセージが込められた同曲には、並んで背中を洗うような振り付けも盛り込まれており、ほっこりとしたステージを繰り広げた。
パフォーマンス後、MCを務めるお笑いコンビ・EXITの兼近大樹から「どんなグループなの？」と問われると、ウサタクマ（宇佐卓真）は「温泉のようにぬくぬくと一息つけるような楽曲を歌っていこうと」と説明。ヨシアキ（よしあき）が「僕たちの初めてのステージで、このTGCという大きいステージで本当に緊張したんですけど、メンバーのみんなと無事終えられて今はホッとしています」と心境を明かすと、兼近からは「温泉だけにね！」と言われていた。
ONSENSEとは、日本のトラディショナルな要素である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語。『MEN’S YOAKE AUDITON 2024』にて選ばれたアカリ・エノモトタクヤ・タマムラユウ・イデアツキの4人と、モデルとして活動するヨシアキ、俳優として活動するウサタクマの6人によって結成された。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）らによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆ONSENSE、デビューステージで“ほっこり”パフォーマンス
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
