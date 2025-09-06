トラックを操っているような雰囲気

フォード・トランジットの2代目への交代は、1978年。「シートから後ろは、Mk1とほぼ同じ構造でした。それまで使っていた、作業台や荷物棚などを流用できたんです。13年を経て、整備への理解度も相当高まっていました」。ピーター・リー氏が説明する。

エンジンは、1.6Lか2.0Lの直列4気筒「ピント」ユニットへ置換。V4エンジンから、信頼性は高められた。キャビンはモダンになり、ダッシュボードには複数のメーターが並べられた。印象を乗用車へ近づけたいという、フォードの狙い通りに。



フォード・トランジット Mk2（1978〜1985年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

実際に走らせると、トランジット Mk2は、Mk1より意思疎通しやすい。それでもステアリングホイールは重く、駐車はかなりの重労働。水平に寝かされ、トラックを操っているような気にもさせる。

Mk1ではフロアから突き出ていたペダルは、上からの吊り下げ式に。位置はやや遠く、シフトレバーと同時に操ることが難しい。ほどなく人間工学へ配慮され、身長が180cmなくても運転しやすくなったが。

洗練性を増した3代目 スライドドアが標準に

「壊れていない部分は直さない」という哲学を表すように、Mk2はMk1の改良版といえた一方、1986年にリリースされた3代目は完全な次世代。新設計プラットフォームのVE6が採用され、スタイリングも時代に合わせたものへ進化した。

傾斜したフロントノーズで空力特性は改善され、内装も同年代へ相応しいものに。遮音性が高められ、走行中の車内は大幅に静かにもなった。それでいて、荷室の容量は変わらず不足なかった。現行型へ、影響を与えたデザインでもある。



フォード・トランジット Mk3（1986〜1994年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

「ロンドンでは、車道側へ出ずに荷降ろしできることが好評でした。リアドアから降ろすのと比べて、歩く距離も1度で数m違いますから」。Mk3では、ボディサイドのスライドドアが標準装備になっていた。

働くクルマとして酷使されるトランジットだから、状態の良い旧式は非常に珍しい。サビを免れていても、メカニズムはすっかり傷んでいる場合が珍しくない。クラッチやブレーキのフィーリングが、生きて来た時間を物語る。

常に最先端を突っ走ってきたクルマ

今回のMk3は1989年式で、オプション満載で仕立てられた、数量限定のボーナス仕様。過去には、成績トップのスタッフへ贈られたのだろう。現在のオーナーは、2019年にガードバーを追加。再塗装済みだが、ボーナスのステッカーは大切に残された。

Mk3は1994年にマイナーチェンジを受け、ヘッドライトが丸目になり、柔らかい印象へお化粧直し。パワーウインドウにエアバッグ、集中ドアロック、エアコンの設定で、現代的な水準へアップデートされた。



フォード・トランジット Mk3（1986〜1994年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

「独立懸架式のサスペンションを得た、初めてのバンです。ATを選べた最初のバンでもあります。常に最先端を突っ走っていました。トランジットは、時代とともに進化を重ねてきたんです。手押し台車から、宇宙船のようにね」。リーが微笑む。

21世紀のスタイルへ合わせ、現行型は移動オフィスにも使えるとフォードは強調する。人生を豊かにするのに、必ずしも高級SUVを選ぶ必要はない。家族全員にキャンプ道具、自転車やノートパソコンと一緒に、遠くを余裕で目指せるクルマは今でも多くない。

協力：フォード・モーター社UK、トランジット・バン・クラブ

番外編：トランジットのスーパーバン

当初から乗用車的な走りが目指されたトランジットだが、フォードの技術者、テリー・ドゥルーリー氏は1971年に強烈なアイデアを形にした。販促へ効果的なバンを。

ブランズハッチ・サーキットへ姿を表したトランジットは、オーバーフェンダーにレーシングタイヤを履いていたが、見た目はMk1のままだった。だが荷室には、ル・マン24時間も戦ったレーシングカー、GT40と同じ4.7L V8エンジンが積まれていたのだ。



フォード・トランジット・スーパーバン（1971年／ワンオフモデル） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

シャシーもGT40の派生版だと噂されたが、実際はクーパー社製レーシングカー、モナコのチューブラーフレームを拡幅して利用。コーナーを3輪状態でクリアし、最高速度は240km/hに届いた。

1971年のドイツ・グランプリでは、前座イベントに登場。ニュルブルクリンク・ノルドシュライフェを、全開で駆け回っている。

執筆：トリニティ・フランシス（Trinity Francis）

フォード・トランジット Mk1からMk3のスペック フォード・トランジット Mk1（1965〜1977年／英国仕様）

英国価格：542ポンド（新車時）／2万5000ポンド（約495万円／現在）以下

生産数：42万2766台

全長：4425mm

全幅：1934mm

全高：1973mm

最高速度：130km/h

0-80km/h加速：32.5秒

燃費：6.0-8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1185kg

パワートレイン：V型4気筒1663cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：74ps/4750rpm

最大トルク：12.5kg-m/3000rpm

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）

フォード・トランジット Mk2（1978〜1985年／英国仕様）

英国価格：3966ポンド（新車時）／2万ポンド（約396万円／現在）以下

生産数：34万1942台

全長：4550mm

全幅：1855mm

全高：1965mm

最高速度：−km/h

0-97km/h加速：−秒

燃費：7.1-8.9km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1260kg

パワートレイン：直列4気筒1593cc 自然吸気OHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：63ps/5000rpm

最大トルク：12.1kg-m/2500rpm

ギアボックス：4速マニュアル（後輪駆動）

フォード・トランジット Mk3（1986〜1994年／英国仕様）



手前から、イエローのフォード・トランジット Mk1と、ホワイトのMk2にMk3

ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

英国価格：6000ポンド（新車時）／1万5000ポンド（約297万円／現在）以下

生産数：46万7395台

全長：4606mm

全幅：1938mm

全高：1967mm

最高速度：144km/h

0-97km/h加速：18.0秒

燃費：−km/L

CO2排出量：−g/km

車両重量：1547kg

パワートレイン：直列4気筒1993cc 自然吸気OHC

使用燃料：ガソリン

最高出力：78ps/5200rpm

最大トルク：14.9kg-m/3000rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）