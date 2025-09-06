英国の経済成長に貢献した質素な鉄の箱

ロンドンで見かける、典型的な商用バンは？ 恐らく、そのフロントには楕円形のブルー・ロゴがあしらわれている。企業の業績だけでなく、国家の経済成長にも貢献してきたといえるのが、質素な鉄の箱、フォード・トランジットだ。

【画像】最先端を突っ走ったバン フォード・トランジット 最新世代とトルネオも 全105枚

トランジット Mk1（初代）の発売は1965年。他社のモデルとは一線を画す商品力で、英国とは切っても切れない存在へ進化してきた。誕生60年という節目に、初期の3世代を並べて、功績を振り返ってみるのはどうだろう。



フォード・トランジット Mk1（1965〜1977年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

フォードが「レッドキャップ」と名付けた開発プロジェクトの成果は、直前までVシリーズを名乗る予定だった。だが1953年発売の商用バン、フォード・タウヌス・トランジットの後継へ近い存在として、モデル名が継承された。

短いエンジンルームへ収まるV型4気筒

「Mk1の発売から数か月で、3300万ポンドぶんの注文を集めた記録があります。他社は、競合モデルの開発を中止したほど。トランジットが、すべてを変えたといえますよね」。トランジット・バン・クラブの創設者、ピーター・リー氏が説明する。

圧倒的な支持を集めた理由の1つが、コスパ。ガソリンエンジンで走り、最大積載量610kgのショートホイールベース仕様を、542ポンドから購入できた。15シーターのマイクロバス仕様も、税込みで997ポンドだった。



フォード・トランジット Mk1（1965〜1977年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

「運転席と助手席の間にエンジンがないレイアウトで、Mk1は革命をもたらしました。フロントの短いエンジンルームへ収まる、V型4気筒が開発されたんです。車内は暑くなりにくく、シートを外さずに点検・整備が可能でした」

既存の商用バンより全幅が広く、キャビンには大人3名が並んで座れた。運転感覚は乗用車へ近く、荷室には一般的なパレットに載った荷物を2セット積めた。ロンドン動物園では、子どもの像を2頭運んだという記録もある。

劣悪な環境で移動していた当時の労働者

1960年代に入ると、電機メーカーのゼネラル・エレクトリック社（GEC）が社用車に採用。グレーのプライマー仕上げで納車されると、当時のコーポレートカラー、ブラックとイエローで塗装された。目を引く配色は強い印象を生み、ミニカーにもなった。

今回ご登場願ったMk1は1965年式で、まさにブラック＆イエローのGEC仕様。発進させると、ブレーキは強力と呼べず、ステアリングの反応は曖昧。直進安定性も高くはない。当時の外回りの労働者は、劣悪な環境で移動していたことがわかる。



フォード・トランジット Mk1（1965〜1977年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

それでも、醸し出される全体的な堅牢さが、信頼感へ結びつく。シフトレバーの動きは、機械的なソリッド感があり正確。運転する魅力の1つを構成する。

95％の銀行強盗でも活きた優れた能力

スライドドアを閉じていても風切り音は小さくなく、ボディはきしむ。スピード感は実際以上に高い。現代の基準では間違いなく遅い部類だが、実用性と走行性能のバランスは、その頃では他に類を見ないものだった。

おかげで、悪者にも愛用された。ロンドン警視庁の担当者は、「銀行強盗の95％で、トランジットが利用されています」。と1970年代前半に発表している。1.75tまで荷物を運べ、乗用車へ近い速さで走れる実力は、逃走車にも理想的だったのだろう。



フォード・トランジット Mk1（1965〜1977年／英国仕様） ジョン・ブラッドショー（John Bradshaw）

また、キャンピングカーにも派生。キャビン部分だけを残した、トラック仕様も作られた。数え切れないバリエーションが生まれ、仕事の相棒としてだけでなく、休日を楽しむ道具としても市民へ浸透していった。

若手バンドの全国ツアーでも活躍している。ザ・トレメローズは、1965年式でコンサート会場を回った。かくして、1976年には100万台目をラインオフ。欧州では、四角いバンの総称がトランジットだったほど。オフローダーを、ジープと呼んだように。

執筆：トリニティ・フランシス（Trinity Francis）

この続きは、フォード・トランジット Mk1からMk3（2）にて。