青春に年齢は関係ない！おばちゃん2人の変わらぬ友情に「青春に終わりはない」と共感したワケ【作者に聞く】
【漫画】本編をイッキ読み→何歳になっても青春を忘れない2人とは？
働くなかで経験する日々の出来事を、哀愁ただようタッチの漫画で発信する青木ぼんろさん(@aobonro)。彼の描くシーンは、多くのサラリーマンが共感を覚えるものばかり。そんな青木さんのサラリーマン生活を描いた漫画『恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない僕のサラリーマン生活』をお届け。
■カップルで自転車登下校…作者が憧れた青春ライフ
青木さんが憧れた「青春ライフ」を尋ねると、「高校までは田園風景の広がる田舎に住んでいたので、学校の帰り道の田んぼと田んぼの間の細めの道を彼女と自転車で走りたかったですね。よくある清涼飲料水のCMみたいな青春ライフにあこがれました。まあ、でも男友達と過ごした日々も楽しかったですけどね(笑)」と語った。
いくつになっても青春を忘れない仲のよさは素敵だと共感する読者も多いだろう。青木さんは「はい、改めて本当に素敵だなと思いました。僕も昔から仲のいい友人と会うと、当時の感覚に戻ってふざけ合うことがありますし、そういう意味では青春に終わりなどないのかもしれませんね」と、自身の経験を重ねて語った。
■「ダイエット目的」のランニングの顛末
最後に、公園でのランニングの成果はあったか尋ねると、「ダイエット目的で始めたのですが、紆余曲折ありやめました」と率直に答えた。
大人になればなるほど、“あの頃”の青春が尊いものに思える。今後も“恐らく誰の人生にも影響を及ぼすことはない”けれど、どこか一大事にも感じるサラリーマン生活を漫画で届けていく。乞うご期待！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格が異なる場合があります。