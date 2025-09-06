京都・二寧坂のピーターラビット(TM)公式ショップが2周年！限定ミラー付きマルチケースがもらえるキャンペーン開催
【画像】2周年記念ノベルティや新作アイテムを見る
ピーターラビット(TM)のコンセプトショップ「Peter Rabbit(TM) SHOP＆BAKES 京都・二寧坂店」が、2025年9月21日(日)に開店2周年を迎える。これを記念して、9月21日(日)から限定ノベルティがもらえるキャンペーンが、京都・二寧坂店と軽井沢店の両店舗でスタートする。
2周年を記念して登場するのは、毎日使いたくなる「ミラー付きマルチケース」。ピーターのイラストがあしらわれた上品なデザインは、大人の女性が持つのにぴったりな仕上がり。コンパクトなサイズ感ながらミラーが付いていて、リップやハンドクリームなどのコスメを入れたり、アクセサリーケースとして使ったり、日常のさまざまなシーンで活躍してくれそう。
このスペシャルなノベルティは、7000円以上の購入で1つプレゼント。京都・二寧坂店では、テイクアウト商品とレシートを合算できるので、マフィンやドリンクを楽しんだあと、お気に入りのグッズを選んでノベルティをゲットしよう。
実は、今回の2周年記念キャンペーンは、長野県の「PETER RABBIT(TM) SHOP＆BAKES 軽井沢店」でも同時開催される。こちらも7000円以上のお買い上げで、同じミラー付きマルチケースがもらえる仕組みだ。
配布は2025年9月21日(日)からスタートするが、数量限定のため、なくなり次第終了となる。この機会を逃したくない人は、早めの来店がおすすめ。
■SHOP＆BAKES限定の新作アイテムをチェック！
2周年を迎えた今、京都・二寧坂店と軽井沢店では新作アイテムが続々と登場している。
まず注目したいのが「ボールチェーンマスコット」(各3300円)。ピーターラビット(TM)とこねこのトム(TM)の2種類で、紺色のリボンがチャームポイント。手のひらにちょこんと乗るサイズ感は、ぬい撮りにも最適だ。
「三つ編み巾着バッグ」(各9790円)は、三つ編みの持ち手がアクセントになっていて、紐を絞るとコロンとまるい形に変身する。和装にも洋装にもなじむデザインは、京都散策のおともにぴったり。
リバティプリントを使った「タオルハンカチ」(各1100円)には、新色も登場。上品な花柄とピーターラビット(TM)のタグがマッチして、プレゼントにも喜ばれそう。
そして、SHOP＆BAKESオリジナルの「ピーターラビット(TM) ショップバッグ ぬいぐるみ」(SS：3960円/S：5500円)と「ピーターラビット(TM) ショップバッグ マスコットキーホルダー」(2750円)は、ファンなら絶対にゲットしたいアイテム。お店のオリジナルショッピングバッグを抱えたピーターの姿が、なんとも愛おしい。ふわふわの毛並みと、細部まで再現されたショップバッグのデザインに、作り手のこだわりが感じられる。
■築100年の町家で味わう、絵本の世界
京都・二寧坂店の魅力は、なんといってもその佇まい。重要伝統的建造物群保存地域に指定された石畳の坂道に、ひっそりと溶け込むように建つ店舗は、築100年以上の町家をリノベーションしたもの。特に人気なのが、中庭にあるイートインスペース。京都の焼き菓子職人が手がける本格的なマフィンと香り豊かな紅茶やコーヒーを、ゆったりとした時間の中で楽しめる。
清水寺から徒歩約7分という立地は、京都観光のルートに組み込みやすい。産寧坂やねねの道など、周辺には風情ある観光スポットが点在しているから、ゆっくりと散策を楽しみながら訪れるのがおすすめだ。限定ノベルティがもらえるこの機会に、絵本の世界に迷い込んでみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025