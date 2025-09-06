阪神競馬場では6日、8月29日に膵臓（すいぞう）がんのため亡くなった「メイショウ」馬主・松本好雄さん（享年87）を悼み、一般社団法人阪神馬主協会と阪神競馬場との共催により、西2階コンコースに献花台と記帳台が設置され、開門から多くのファンが列を作った。

兵庫県在住の60代女性は「メイショウさんの愛馬は応援したくなる馬ばかりでした。メイショウドトウが阪神でテイエムオペラオーに勝った宝塚記念（2001年）が思い出。魅力的な競馬をありがとうございました、と伝えたいです」と涙ながらに語った。設置期間は15日までの競馬開催日。

この日の札幌12R・3歳以上1勝クラスではメイショウツヨキ（牡3＝飯田祐）が7番人気V。亡きオーナーにささげる勝ち星となった。先月23日に個人馬主初のJRA通算2000勝を決めたメイショウハッケイの半兄でもある。

飯田祐師は「厩舎一同も、今日（札幌競馬場に）来られていた三嶋牧場さんの育成部門の方々も、みんな思うことはあると思うので、そこでこういう結果が出て本当にうれしい。会長も喜んでくださっていると思うし、また頑張っていきたいなと思います」と思いをはせ、気持ちを新たにしていた。