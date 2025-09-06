Amazonさん…この値段設定(6000円ちょい)は本気？【ニューバランス】ランニングシューズが39%OFF！
【ニューバランス】ランニングシューズが39%OFF
■ニューバランス ランニングシューズ
Amazonセール特価：6060円(39%OFF)
■コムテック ドライブレコーダー
Amazonセール特価：2万636円(43%OFF)
ドライブレコーダー製造国内最大手のコムテック社が提供する「STARVIS 2搭載 前後2カメラ高画質ドライブレコーダーZDR055」。前後ともにSTARVIS 2搭載で夜間撮影性能が向上。STARVISよりもさらに低ノイズ・高鮮明な映像が記録可能。
■ラコステ [公式] シャンタコ マットピケレザーフラットジップバッグ
Amazonセール特価：1万2222円(44%OFF)
ブランドを象徴する鹿の子地を表現したレザーを使用した、エレガントでミニマルなショルダーバッグ。鹿の子地をエンボスで表現したハイクオリティなカーフスキンレザーに、やや縦長のフラットなシルエットをマットな素材感とワニロゴプレートで味付け。ブランドシンボルのワニロゴプレートまで同色でまとめ、スタイリッシュな印象に。
■ラコステ スニーカー [公式] メンズ L003 NEO 123 1 SMA
Amazonセール特価：1万1550円(36%OFF)
デコラティブなシューレースが映えるカッティングエッジな1足。大ぶりメッシュアッパーに、ナイロンとスエードのオーバーレイやカットオフのナイロンパネル。ヒールホールドまで連動するスーパーファットなシューレースに、タンに配したチェッカー柄のネームモチーフグラフィックなど見どころ多数。
■GTRacing ゲーミングチェア
Amazonセール特価：1万5028円(31%OFF)
コックピットをイメージした近未来的なデザイン、ゲームに集中できる空間を作り上げ、リアルな臨場感をプラス。更にPUレザーで高級感もUP！スタイリッシュなデザインと抜群な機能性を両立、自由なゲームスタイルに対応。
