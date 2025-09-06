YouTuberでモデルのなごみが9月6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナにて開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』（以下『TGC』）に出演。ほっそり美脚が際立つミニ丈パンツ姿で登場すると、ファンから「なごみちゃん可愛過ぎる！」「なごみきれいや」などと歓喜の声が寄せられた。

【映像】異次元のスタイル…なごみのほっそり“美脚”

イベント序盤「1st FASHION SHOW STAGE」の「MILKFED.」ブロックに登場したなごみはレーストップスにショートパンツ、迷彩柄のアウターを羽織ったコーディネートでランウェイをキュートに闊歩した。

キス顔とウインクも披露

ショートパンツからは美しいほっそり脚を披露。ランウェイトップに到着すると、キス顔とウインクをしてファンを喜ばせた。

なごみはZ世代から絶大な支持を得ているインフルエンサー。2024年3月、国立代々木競技場第一体育館で開催された「第38回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 SPRING/SUMMER」の中で、こーくんとの結婚を発表し世間を驚かせた。2025年2月に「なこなこチャンネル」としての活動を終了し、現在は個人での活動に専念している。

TGCは、「⽇本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年8⽉から年2回開催している史上最⼤級のファッションフェスタ。今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」で、さいたまスーパーアリーナにて開催。MCはEXITと鷲見玲奈。中条あやみや池田エライザ、三吉彩花ほか、ライブゲストとしてILLIT、FRUITS ZIPPER、ME:Iなども出演する。

（『第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER』/ABEMA SPECIALチャンネルより）