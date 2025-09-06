タレント・辻希美（38）6日までに、自身のYouTubeチャンネル「辻ちゃんネル」を更新。第5子出産の密着動画を公開した。

辻は8月に第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんを出産し、その様子を自身のYouTubeで密着。立ち合いには夫の杉浦太陽と4人の子供ら家族全員が集まった。

今回は計画無痛分娩（ぶんべん）で、麻酔を使用し陣痛で感じる痛みを最小限に抑えるお産。実際に2分〜3分間隔で陣痛が始まっても、動画の中の辻は表情一つゆがめずに看護師や杉浦との会話を楽しんでおり「感覚的に普通。普通じゃないけど、あったかい感じなだけでなんで痛みがないんだろう」と語っていた。

「陣痛が怖いで（妊娠に）踏み込めない人いっぱいいる」と語った上でこの分娩方法を知って欲しいと訴える辻。杉浦も「命がけの出産もあるけど…これ知ってもらえたら少子化（対策）にも繋がる」と言葉をかけた。

いざお産が始まると4人の子供達と両親も駆けつけ辻を囲み「頑張れママ」と終始声をかけて鼓舞。無事に出産を終えると杉浦や子供達は涙を浮かべていた。

産後は後陣痛や寒気、めまい、眠気などを感じていたと説明。「無痛だったからそんなに体力的には使ってないはずなですけど、緊張しちゃってずっとどっかに力入ってたんだと思う」と説明して「なのでいろいろ痛い」と本音を漏らしていた。

「無事に終えられてマジで良かった。本当に良いお産でした。本当に本当に最高のお産でした」と締めくくった。