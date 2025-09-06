青森県内ゆかりの男子学生が上京後に入居できる「県学生寮」（東京都小平市）が、２０２９年３月末で約７０年間の歴史に幕を閉じる。

コロナ禍後は共同生活が学生のニーズに合わなくなり、老朽化もあって入寮者が減少していた。男女共用を実現する建て替えには多額の費用が必要なことから、運営する県育英奨学会が閉鎖を決めた。（村山航太）

同会によると、県学生寮は１９５６年に開設され、８１年に現在の建物が新設された。これまでに県内出身の約１９００人の男子学生らが学生生活を送ってきた。

寮費は月３万円で、食費（平日夜のみ）が約１万円となっており、都内のアパートで一人暮らしするのに比べ、生活費が抑えられる。春の新歓コンパや、近隣住民とも交流する秋の寮祭などで学生同士の親睦も深めている。

寮は定員１００人で、２００７年度頃まではほぼ満たしていたが、１３年度頃には定員の半数程度の入居にとどまるようになり、２２年度以降は３０人台に落ち込んでいる。入寮者の減少について、同会の担当者は「コロナ禍で学生たちのライフスタイルが変化したのではないか」とし、他者との接触の多い共同生活が選ばれなくなったとみる。また寮から駅までがやや遠く、都心の大学への通学に時間がかかることも理由の一つとみられる。

同会は１６年度から寮の建て替えや改修を検討してきた。「男子限定は不公平だ」という声もあり、女子も入居可能とするには高額な費用が必要となる。現在の所在地で建て替えても入居率の改善は見込めないとして、同会は今年７月、いまの大学１年生が卒業する２９年３月での閉寮を発表した。来年度以降については、閉寮を伝えた上で新規の入寮を受け入れる。

全国の育英会などが運営する「県人寮」が加盟する全国学生寮協議会（事務局・東京）によると、県人寮は女子の大学進学率が低かった時代に整備が進んだため男子限定の寮が多かったが、近年は女子学生も入居できるよう改修した寮もあるという。ただ立地の悪い寮は学生を集めづらく、同協議会の増沢英雄会長は「学生が集まらないと改修資金が作れず、老朽化が進むという悪循環に陥ってしまう」と課題を説明する。

県育英奨学会は、県内の高校生が卒業後に都内の大学に進学するのは約１割にとどまることなどから、今後は奨学金制度の充実などを検討して県内出身学生を支援していくという。