ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¢À¤³¦²¦¼Ô¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤âÀËÇÔ¡¡¡È²¾ÁÛ¥á¥À¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡É¤Ç¼ê±þ¤¨¡¡¹µ¤¨ÁÈ¤ÏÂåÉ½Áè¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡Ú¶¯²½»î¹ç¡Û
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¡Ë¤Ï13Æü½éÀï¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿¶¯²½»î¹ç¤ò6Æü¡¢LaLa arena TOKYO-BAY¡ÊÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡Ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÆ±2°Ì¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¹Ô¤¤¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2¡¼3¡Ê25¡¼23¡¢18¡Ý25¡¢22¡¼25¡¢25¡Ý21¡¢12¡Ý15¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÌÀÆü7Æü¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¡¢ºÇ¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú°ìÍ÷¡ÛÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼½÷»Ò8·î23Æü¡¢ÃË»Ò9·î13Æü³«Ëë¡ª ÆüÄø¡õÆüËÜÂåÉ½ÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼
¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÀÐÀîÍ´´õ¡Ê29¡Ë¡¢ÂçÂð¿¿¼ù¡Ê30¡Ë¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡Ê29¡Ë¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê26¡Ë¡¢¥¨¥Ð¥Ç¥À¥ó ¥é¥ê¡¼¡Ê25¡Ë¡¢郄¶¶Íõ¡Ê24¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï»³ËÜÃÒÂç¡Ê30¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤Ç51Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤ÏÂè1¥»¥Ã¥È¡¢Á°²óÇÆ¼Ô¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤Ë¶ìÀï¡£ÃæÈ×¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤â¾®Ìî»û¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤éÀÐÀî¤¬ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É3Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë郄¶¶¤¬±¦¼ê¤ÇÂÇ¤Ä¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢º¸¼ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¹¤ëÊÑ¸¸¼«ºß¤Î¹¶·â¤Ç19¡¼15¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÏ¢Â³¤Ç¤Ä¤«¤Þ¤ê1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¤¬Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï½Ð¤À¤·¤ÇÀÐÀî¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥Í¥Ã¥ê¡Ê28¡Ë¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËµÜ±º¡¢郄¶¶¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É²ÝÂê¤ÎÈï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇºÇÂç7ÅÀº¹¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¤êÀÚ¤é¤ì¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1¡Ý1¤È¤·¤¿¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ò±ÊÏª¸µµ©¡Ê29¡Ë¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤òÀ¾ËÜ·½¸ã¡Ê26¡Ë¡¢º´Æ£½Ù°ìÏº¡Ê25¡Ë¡¢¥ê¥Ù¥í¤Ï¾®ÀîÃÒÂç¡Ê29¡Ë¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¾®Àî¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¡¼¥Ö¤«¤éÀÐÀî¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤Ç12¡Ý12¤Ë¡£¤·¤«¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï22¡¼25¤Ç2¥»¥Ã¥ÈÏ¢¼è¤µ¤ì¤¿¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¤â¹ÃÈåÍ¥ÅÍ¡Ê21¡Ë¡¢ÉÙÅÄ¾ÇÏ¡Ê28¡Ë¡¢À¾»³ÂçæÆ¡Ê22¡Ë¤òÅêÆþ¡£½øÈ×¤«¤é°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬ÃæÈ×¤Ç¹ÃÈå¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢Î¾¼Ô¾ù¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¡£¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é½ªÈ×¤Ç¤ÏÂçÄÍÃ£Àë¡Ê24¡Ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥³¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤ºÇ½ª¥»¥Ã¥È¤Ø¡£
15ÅÀÀè¼è¤ÎÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤âÀ¾»³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤·¤«¤·¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¡£¾®Àî¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥·¡¼¥Ö¤¬Â³¤¯¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤é¤ì²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢ÀÐÀî¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ï¡ÖÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼Á°¤Ë¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥é¥¹¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£º£Æü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ú¶¯²½»î¹çÆüÄø¡Û
2Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢3Æü¡Ê¿å¡Ë vs ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡ÊÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë vs¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÀéÍÕ¡¦LaLa arena TOKYO-BAY¡Ë
¡ÚÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼ÆüÄø¡Û
¢£Í½Áª¥ê¡¼¥°¡ÊÆüËÜ¤Ï¥×¡¼¥ëG¡Ë
13Æü¡ÊÅÚ¡Ëvs ¥È¥ë¥³
15Æü¡Ê·î¡Ëvs ¥«¥Ê¥À
17Æü¡Ê¿å¡Ëvs ¥ê¥Ó¥¢
¢£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊB1°Ì vs G2°Ì¡¢G1°Ì vs B2°Ì¡Ë
21Æü¡ÊÆü¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊC1°Ì vs F2°Ì¡¢F1°Ì vs C2°Ì¡Ë
22Æü¡Ê·î¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊD1°Ì vs E2°Ì¡¢E1°Ì vs D2°Ì¡Ë
23Æü¡Ê²Ð¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16 2»î¹ç¡ÊA1°Ì vs H2°Ì¡¢H1°Ì vs A2°Ì¡Ë
24Æü¡Ê¿å¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
25Æü¡ÊÌÚ¡Ë½à¡¹·è¾¡ 2»î¹ç
27Æü¡ÊÅÚ¡Ë½à·è¾¡ 2»î¹ç
28Æü¡ÊÆü¡Ë3°Ì·èÄêÀï¡¢·è¾¡