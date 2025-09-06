TBS NEWS DIG Powered by JNN

あすの天気です。関東から西は晴れる所が多いでしょう。北日本は低気圧や前線が近づくため、日本海側から天気が崩れる見込みです。早い所では明け方から雨で、雷を伴って非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。また、北陸は夕方から雨となり、近畿北部や山陰も午後はにわか雨に注意してください。

気温です。西日本と東日本は、厳しい残暑が続く見込みです。中でも、関東や北陸、東北南部はきょうよりさらに暑くなる所が多いでしょう。仙台と新潟は35℃まで上がる予想です。熱中症対策はしっかり行ってください。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　：29℃　釧路　：21℃
青森　：28℃　盛岡　：29℃
仙台　：35℃　新潟　：35℃
長野　：34℃　金沢　：34℃
名古屋：36℃　東京　：34℃
大阪　：35℃　岡山　：35℃
広島　：34℃　松江　：32℃
高知　：34℃　福岡　：35℃
鹿児島：34℃　那覇　：34℃

週間予報です。週明け月曜日も、新潟など日本海側は雨が降る予想です。関東も大気の状態が不安定で、午後は急な雷雨に注意してください。水曜日ごろからは、秋雨前線の影響で広く天気が崩れ、日本海側では大雨になるおそれがあります。西日本や東日本の猛烈な暑さは、火曜日ごろまでの所が多いでしょう。