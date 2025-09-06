あすの天気です。関東から西は晴れる所が多いでしょう。北日本は低気圧や前線が近づくため、日本海側から天気が崩れる見込みです。早い所では明け方から雨で、雷を伴って非常に激しい雨が降る所もあるでしょう。また、北陸は夕方から雨となり、近畿北部や山陰も午後はにわか雨に注意してください。

気温です。西日本と東日本は、厳しい残暑が続く見込みです。中でも、関東や北陸、東北南部はきょうよりさらに暑くなる所が多いでしょう。仙台と新潟は35℃まで上がる予想です。熱中症対策はしっかり行ってください。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：29℃ 釧路 ：21℃

青森 ：28℃ 盛岡 ：29℃

仙台 ：35℃ 新潟 ：35℃

長野 ：34℃ 金沢 ：34℃

名古屋：36℃ 東京 ：34℃

大阪 ：35℃ 岡山 ：35℃

広島 ：34℃ 松江 ：32℃

高知 ：34℃ 福岡 ：35℃

鹿児島：34℃ 那覇 ：34℃

週間予報です。週明け月曜日も、新潟など日本海側は雨が降る予想です。関東も大気の状態が不安定で、午後は急な雷雨に注意してください。水曜日ごろからは、秋雨前線の影響で広く天気が崩れ、日本海側では大雨になるおそれがあります。西日本や東日本の猛烈な暑さは、火曜日ごろまでの所が多いでしょう。