ゴディバカフェ初の空港店♡成田限定メニュー&店舗限定スイーツ

ゴディバ ジャパンが展開する「GODIVA café」初の空港内店舗が、2025年9月10日（水）、成田国際空港第1旅客ターミナルにオープンします。今回誕生するのは、持ち帰りやすい“スタンドタイプ”のテイクアウト専門店。海外旅行客に人気の抹茶を使ったフロートやソフトクリームなど、本店舗でしか味わえない限定メニューも登場します。出発前のひとときに、贅沢なチョコレート体験をお楽しみください♡

成田空港だけの特別な味わい



宇治抹茶ラテフロート

オープンを記念して、ここでしか出会えない限定メニューが登場。石臼で挽いた宇治抹茶を使用した「宇治抹茶ラテフロート」（805円）は、濃厚なチョコレートアイスと相性抜群。

ソフトクリームダークチョコレート&宇治抹茶アイス

さらに「ソフトクリーム ダークチョコレート&宇治抹茶アイス」（864円）は、ホワイトチョコフィアンティーヌの食感がアクセントとなり、旅立ち前の気分を華やかにしてくれます。

旅の始まりにうれしいキャンペーンも♪



「GODIVA café Narita Airport Terminal 1」では、オープンを記念してInstagram公式アカウントをフォローし提示すると、先着222名様にゴディバのチョコレート「カレ」を1枚プレゼント。

旅の余韻を彩るゴディバカフェ

出発前のひとときや帰国後のリラックスタイムに、ゴディバカフェ成田空港店はぴったりです。

特別な空間でしか味わえない宇治抹茶ラテフロートやソフトクリームで、旅の思い出をさらに甘く彩りませんか？次の旅の楽しみとして立ち寄りたい場所になりそうです♡

空港ならではの開放感と特別感も味わえます。ぜひ、、この機会に立ち寄ってみてください。