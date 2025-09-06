¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯M16¡¡£¹·îÉé¤±¤Ê¤·5Ï¢¾¡¡¡Í¸¶¹ÒÊ¿11¾¡ÌÜ¡¡³¤ÌîÎ´»Ê¤¬¹¶¼é¤ËÂç³èÌö
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£²¡½£±³ÚÅ·¡Ê6Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£¹·îÉé¤±¤Ê¤·¤Î5Ï¢¾¡¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤Æ4¥²¡¼¥àº¹¤Ë³«¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡Ö16¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢ÀèÆ¬ÃæÂ¼¹¸¤Î»Íµå¤È3»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºûÀîµÈ¹¯¤Î°ÂÂÇ¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤Æ³¤ÌîÎ´»Ê¤¬ÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÀèÀ©¤·¤¿¡£3²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï·ª¸¶ÎÍÌð¤ÎÃæ±Û¤¨»°ÎÝÂÇ¤Ç¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔÃæ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤Ï5²ó¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£6²óÀèÆ¬¤«¤é¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¤ÎÍ·¥´¥íÊ»»¦Êø¤ì¤Î´Ö¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª1»à°ìÎÝ¤Ç³¤Ìî¤¬°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤ÇÁö¼Ô¤ò»É¤·¡¢Í¸¶¤Ï¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òÃ¦½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ7²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢£±£±¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£