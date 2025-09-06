「初日から感じた」 “日本の10番”が移籍を決断した最大の理由を明かす。驚異の加入後３戦４発には「全くサプライズではない」【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月５日、翌日に開催されるメキシコ代表との親善試合に向け、会場となるオークランド・コロシアムで前日練習を実施した。
トレーニングの後、10番を背負うMFの堂安律が取材に応じ、今夏のフライブルクからフランクフルトへの移籍について語った。
加入してすぐにディノ・トップメラー監督の信頼を掴んだレフティは、公式戦３試合で４ゴールといきなり驚異的なパフォーマンスを披露している。
「監督からの信頼は着いた初日から感じましたし、その信頼があるというのが、フランクフルトに決めた一番の理由でもあります。まだ３試合ですけど、こうして気持ち良くプレーできているのも必然だと思う。監督やクラブの方針からしても、だからこそあのお金（2200万ユーロと報道）を払ったと思いますし。もちろん嬉しいですけど、そこまでサプライズ的なことはあまりないかなと思います」
そうフランクフルトを選んだ理由や即フィットの訳を明かした27歳は、「もちろんワールドカップを逆算したうえで、この移籍を決めたというのもあります。だからこそ、しょっぱなから試合に出られる、活躍できる感覚が確信を持った移籍だったので、先ほど言いましたけど、全くサプライズはないです」と言葉を続けた。
「割と移籍は得意な方というか、移籍してからのインパクトを残すのは得意な方なので、監督からの信頼もさらに得ましたし、これからボールがさらに出てくると思う。新加入の選手にとって、１点目はすごく気持ちが楽になるので。そういう意味で大きい点だと思います」
そのクラブでの好調を日本代表に持ち込めるか。メキシコ戦での活躍に期待が高まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
