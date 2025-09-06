¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤í¤½¤í¡È10ÈÖ¡É¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¸«¤¿¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥¨¥´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î³«ºÅÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¥Û¥¹¥È¹ñ¥á¥¥·¥³¤È¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¬¸½ÃÏ£¹·î£¶Æü¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤ÇMLB¤Î¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¥ª¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤ÊÏÓ»î¤·¤Î¾ì¡£¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¢²¤½£¤È¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤¤Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï¸½ÍÀïÎÏ¤Î¥Ù¥¹¥È¤Ç¹Ô¤¯¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼10¤òÉÕ¤±¤ëÃË¡¦Æ²°ÂÎ§¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¡Ë¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿Ø¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ï£³¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤òÎ¥¤ì¡¢º£µ¨¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡£¸ø¼°Àï½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î17Æü¤Î¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï¡ÊDFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Î£±²óÀï¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£²ÆÀÅÀ¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯23Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀï¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÀï¤Ç¤Ï¡¢ÆÀÅÀ¡¦¥¢¥·¥¹¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢30Æü¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Ç£²È¯¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¥Ç¥£¥Î¡¦¥È¥Ã¥×¥á¥é¡¼¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÏÍè¤¿½éÆü¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¿®Íê¤¬¥Õ¥é¥ó¥¯¥ë¥È¤Ë·è¤á¤¿°ìÈÖ¤ÎÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æº£¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÉ¬Á³¤ä¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆ²¡¹¤¿¤ë¸ý¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂåÉ½¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¡£Æ²°Â¤¬¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇºÇ¸å¤ËÆÀÅÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯£¶·î¤ÎWÇÕ£²¼¡Í½Áª¤Î¥·¥ê¥¢Àï¡£Æ±Ç¯£¹·î¤«¤éºÇ½ªÍ½Áª¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯£¶·î¤ÇÁ´10»î¹ç¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢Æ²°Â¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆÀÅÀ¼Ô¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤¬£´ÅÀ¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê¥â¥Ê¥³¡Ë¤Èµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬£³ÅÀ¡£»°ãø·°¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¤È°ËÅì½ãÌé¡Ê¥Ø¥ó¥¯¡Ë¤â£±ÅÀ¤º¤Ä¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çÍ×¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÆ²°Â¤À¤±¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¿ô»ú¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÂåÉ½¤Ç¤ÏÆ±¤¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¡Ë¾¯¤·°ã¤Ã¤¿Ìò³ä¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏÂåÉ½¤ÇÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¡£¡Ø¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÍè¤¿¤«¤é¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢ÂåÉ½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤â¤¦°ì²ó¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÑ¤ß¾å¤²¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ËÜ¿Í¤â¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°½êÂ°Àè¤Ç¤Î¥µ¥¤¥Éµ¯ÍÑ¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¤ÈÆ±¤¸¤¯¼éÈ÷ÉéÃ´¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âºòµ¨¤ÏÆó·å¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¡Ö¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç·æ½Ð¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤Ï¤º¤À¡£2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤éÎò»ËÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Æ²°Â¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¼º¤È¤¤¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡£¹·î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÀï¤¤¤òÀ¤³¦¤Î¶¯¹ë¹ñÁê¼ê¤Ë¤â´Ó¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Æ²°Â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¹õ»Ò¤ËÅ°¤·¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ä£±¥È¥Ã¥×¤ÎÌÌ¡¹¤ËÆÀÅÀ¤ò¼è¤é¤»¤ëÂ¦¤Ë²ó¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ãæ±ûÆÍÇË¤äº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÊø¤·¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë±¦¤ÎÆ²°Â¤¬»ÅÎ±¤á¤ë·Á¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤à¤·¤í¤½¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÆÍ¤µÍ¤á¡¢¹¶·â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬Ìö¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹çÅ¸³«¤ä¾õ¶·¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Æ²°Â¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤Ãæ±û´ó¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤Î¤â°ì°Æ¤À¡£¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¤Î£±ÅÀÌÜ¤ò¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é°µ´¬¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ú¥Ê³Ñ¡É¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Î´¶³Ð¤ò¸¦¤®¤¹¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î´¶³Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïºòµ¨¤«¤é¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¡£¤½¤ì¤ÇÆó·å¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ¿Í¤â¼«¿®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë³è¤«¤½¤¦¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢Æ²°Â¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ç»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÍ¸ú¤Êºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥á¥¥·¥³Àï¤Ç¸ú²ÌÅª¤Êµ¯ÍÑË¡¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤â¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤À¡£
¡¡ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÇØÈÖ¹æ10¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤·ë²Ì¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¥¢¡¦¥¶¡¦¥Á¡¼¥àÀº¿À¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ²°Â¤âÍê¤â¤·¤¤¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¥¨¥´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÅÀ¼è¤ê²°¤ÎÆ²°ÂÎ§¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥á¥¥·¥³¤òÊ´ºÕ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¸µÀî±Ù»Ò¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
