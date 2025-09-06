１９８８年のソウル五輪で対戦するロイ・ジョーンズ・ジュニア氏（右）と朴時憲氏/Ron Kuntz/AP

（ＣＮＮ）オリンピック史上最も物議を醸した瞬間の一つが、ここへ来て驚くべき展開を迎えた。韓国の元ボクサー、朴時憲氏が、自身の金メダルをかつての対戦相手、ロイ・ジョーンズ・ジュニア氏に手渡したのだ。

１９８８年に韓国・ソウルで開催された夏季五輪。男子ボクシング・ライトミドル級の決勝戦で、朴氏は米国代表のジョーンズ・ジュニア氏を３―２の判定で破った。しかし試合はジョーンズ・ジュニア氏が圧倒的な強さを見せ、文句なしの勝者になると目されていた。

勝利を手にした朴氏自身もこの判定に疑問を持ち、長年自分は金メダルにふさわしくないとの思いを抱いてきた。そして試合から３０年以上が経過した後で、同氏は金メダルをかつての対戦相手に譲り渡した。

今週、５６歳になったジョーンズ・ジュニア氏のユーチューブ・チャンネルに投稿された感動的な動画には、フロリダ州ペンサコーラにある同氏の牧場で、二人がメダルを交換する様子が映っている。

「彼（朴氏）はあの時勝ち取った金メダルをずっと手にしてきた。でも今は、それをあなたに返したいと思っている」と、朴氏の息子が動画の中でジョーンズ・ジュニア氏に説明する。「それはあなたのものなのです」

二人の元ボクサーは、ボクシングリングの上で互いに手を握り合う。メダルを渡されると聞いたジョーンズ・ジュニア氏は、明らかに感極まった様子で「ああ、信じられない」と口にした。

「１９８８年、私は金メダルを奪われた。これはボクシング史上最大の論争の一つとなった」と、ジョーンズ・ジュニア氏は４日にインスタグラムに投稿した。

「神の恵みにより、数年前、あのメダルを獲得した人物が韓国から私の家まで、メダルを返しに来てくれた。私のものになるのが当然だと考えて。私と同様、この瞬間を皆さんにも楽しんでもらえたら幸いだ」（ジョーンズ・ジュニア氏）

８８年の決勝戦の結果を受け、当時の審判団に対する収賄疑惑が浮上したが、国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は９７年、そうした疑惑を裏付ける証拠は見つからなかったと結論付けた。ＡＰ通信が報じた。

ジョーンズ・ジュニア氏は、オリンピックの全階級で最優秀ボクサーに贈られるヴァル・バーカー・トロフィーを受賞。その後はパウンド・フォー・パウンド（全階級を通じての最強ランキング）における史上最高のボクサーの一人となり、四つの階級で世界タイトルを獲得した。

一方、教師からボクシングコーチとなった朴氏は、ジョーンズ・ジュニア氏との試合に勝つ資格はなかったと常に主張している。

２０２０年にはＡＰ通信とのインタビューに答え、「強い憤りが自分の中に蓄積されている。おそらく一生背負うことになるのだろう」「（試合の後は）勝者として手を挙げられたくはなかったが、挙げられてしまった。そのために私の人生は暗いものとなった」と語った。