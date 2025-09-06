中条あやみ、美脚際立つミニワンピ×ブーツの秋コーデでランウェイ
モデルで女優の中条あやみが6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に出演した。
中条あやみ
オープニングのファッションショーでは、ここ10年のTGCを彩ってきた、TGCのレガシーを継ぐ存在である中条あやみ、池田エライザ、三吉彩花の3人がトップバッターとして登場。中条は、ミニ丈のワンピースにブーツを合わせた美脚際立つコーディネートで、歓声を浴びながらランウェイを歩いた。
TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。
撮影:蔦野裕
中条あやみ
オープニングのファッションショーでは、ここ10年のTGCを彩ってきた、TGCのレガシーを継ぐ存在である中条あやみ、池田エライザ、三吉彩花の3人がトップバッターとして登場。中条は、ミニ丈のワンピースにブーツを合わせた美脚際立つコーディネートで、歓声を浴びながらランウェイを歩いた。
撮影:蔦野裕