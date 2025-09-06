¡Úµð¿Í¡Û£¶²ó¼éÈ÷¤Ç¥Ò¥ä¥ê¡¡¥±¥é¡¼¤ÈÌçÏÆÀ¿¤¬¥Õ¥é¥¤Êáµå¤Ç¸òºø¡ª°ì»þµå¾ì¤¬ÁûÁ³
¡¡£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤Çµð¿Í¤Î¥±¥é¡¼Åê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥Õ¥é¥¤¤ÎÊáµå»þ¤Ë¸òºø¡£°ì»þ¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
à¥×¥Á¥Ò¥ä¥êá¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£Æó»à°ìÎÝ¤«¤éÂåÂÇ¡¦ÂçÅç¤ÎÈôµå¤ò¼è¤ëºÝ¤ËÅê¼ê¡¦¥±¥é¡¼¤È»°ÎÝ¡¦ÌçÏÆ¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î»°ÎÝ´ó¤ê¤Ç¸òºø¡£¾×ÆÍ¸å¡¢¥±¥é¡¼¤Ï¸å¤í¤Ë¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤ÎÌçÏÆ¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿È¿Æ°¤Ç´éÌÌ¤ò¶¯ÂÇ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤ÂçÅç¤ÎÈôµå¤ÏÅêÈô¤È¤Ê¤ê¹¶¼é¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬µÞ¤¤¤Ç¶î¤±¤Ä¤±£²¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¡£°ì»þµå¾ì¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌçÏÆ¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤È²¼¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£