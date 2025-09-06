「オレたちがロックンロールだ！」90年代、鮮烈な輝きと共にデビューしたオアシス。全世界を席巻した衝撃を振り返る！

オアシス再結成ツアー開幕！伝説が再び動き出す！

2025年、オアシス再結成ツアーがいよいよ始まった！彼らがついにステージに戻ってきたのだ。ギャラガー兄弟を長年追い求めてきた我々ファンにとって、この奇跡を目撃できる日がやって来るとは……。

ロックスター然とした破天荒なリアムと、天才的なメロディーを生み出すノエル。2つの才能のぶつかり合いが、奇跡のような名曲の数々を生み出してきた。

映画や音楽、海外ロックに精通し、5,000本の映画と20,000枚のCDをコレクションするライターが、 彼らの魅力と再結成ツアーへの熱い想いを語る。

瞬く間にUKロックの頂点へ。そして…

1994年、シングル「Supersonic」でUKシーンに颯爽と登場したオアシス。

ジョン・レノンとジョニー・ロットンを敬愛すると公言するリアム・ギャラガーの鋭く力強い歌声は強烈なインパクトを残しリスナーの心を一瞬で掴んだ。

だがオアシスの名が世に知れ渡ったのは３枚目のシングル「Live Forever」だった。

エヴァーグリーンな雰囲気のPVがメロディの素晴らしさを最大限に引き出し、ロック好きに向けて高らかに鳴り響いた。繊細かつパワフルに歌い上げるリアムの真骨頂と言えた。

この楽曲の素晴らしさは近年でもリアムが絶賛しており、作詞作曲を担った兄ノエル・ギャラガーの天才的なソングライティング・センスへの評価が一気に高まった瞬間でもあった。

オアシス旋風が巻き起こり熱狂と期待が頂点に達した絶好のタイミングでデビューアルバム「Definitely Maybe」が世に放たれた。

渇望とも呼べる期待値により当然のごとく全英チャート初登場1位を記録。

瞬く間にUKロックの頂点に立ったが、彼らにとってそれはただの通過点でしかなかった。

「オレたちがロックンロールだ！」と叫ぶかのような宣言は、輝きを放つ楽曲と共にワールドワイドに広がっていった。

当時シアトル発のグランジブームで重く暗い影を落としていたロック界にマンチェスターから一筋の光が射した瞬間だった。

真っ向から希望を高らかに歌い上げる彼らの姿は90年代の救世主として人々の記憶に刻まれた。

勢いはそこでは止まらない。

デビューからわずか１年後の1995年、鉄は熱いうちに打てとばかりに２作目「(What’s the Story) Morning Glory?」が投下される。リリースと同時に大旋風が巻き起こり世界を席巻。

「Some Might Say」「Wonderwall」など多くの楽曲は時代の空気を一変させ瞬く間に国民的アンセムとなった。もはや現象とも呼べる存在となったオアシスはブリットポップの象徴となり王者として君臨した。

わずか数年でロックの救世主に

この頃メディアが煽り立てていた「ブラー対オアシス」の対立構造を多くのファンは冷ややかに眺めていた。

バンドの勢いや影響力、世界に与えるインパクトなど全てにおいてオアシスが圧倒的に勝っている事は当時もすでに常識であり、たまたま同日リリースされたシングルの「どちらが売れるか？」などという勝敗は全く無意味な茶番だった。

結果ブラーが勝ったと言われたところで、時代を動かしていたのは明らかにオアシスだった。

やがて両者の明暗ははっきりと分かれた。

ブラーはその後失速し、オアシスは飛ぶ鳥を落とす勢いで更なる高みへと飛翔を続けた。

1996年、ネブワースにて世界最大規模のライヴをぶちかまし、25万人もの大観衆を熱狂させた彼らはその夜伝説となった。

なかでも圧倒的な存在感を放つ名曲「Don’t Look Back in Anger」は象徴的だ。

会場を埋めつくす聴衆が声を合わせ、演奏すらかき消すほどの大合唱を巻き起こす。

大海原のような群衆が陶酔した顔で一斉に歌い上げる光景を目の当たりにすると、楽曲はもはやバンドの手を離れ、聴く者１人１人の所有物となり、世代を問わず輝き続ける不朽の遺産になったのだと実感する。

デビューからわずか数年でオアシスはロックの救世主となりビートルズと同列に語られる存在にまで上り詰めた。

時代を象徴する旗手となった彼らが生み落としてきた普遍的なメロディの数々は、90年代という時代を超え未来に向かって今もなおロックンロール不滅の証として鳴り響いている。

文／ヨシダタカユキ