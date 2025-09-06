鳥海山のふもとにある観光名所を歩いてまわる「奥の細道鳥海ツーデーマーチ」が6日から遊佐町で始まりました。



ことしで31回目となる「奥の細道鳥海ツーデーマーチ」。

去年は、7月豪雨の災害対応で中止されたため2年ぶりの開催で6日から2日間の日程で行われます。

初日は県内外から1200人余りがエントリー。

最も長い30キロコースは気温上昇による熱中症の危険を考慮し20キロに短縮されましたが、

それぞれの体力に合わせ4つのコースに分かれて鳥海山大物忌神社や海沿いの「十六羅漢岩」など町内の観光スポットを巡りました。





鳥海山の山頂はあいにくの雲で隠れ、強い日差しが照り付けたかと思うと時折雨も降る変わりやすい天候でした。それでも、参加者たちは黄金色に実った稲穂が揺れる心地よい風の中、田園風景を楽しみながら歩いていました。埼玉県と群馬県からの女性2人「稲穂がきれいですよね」「ここのロケーション良いですよね。鳥海山をバックにいいですね」「行ったことのない所で歩くのと自然を楽しみにしたいなと思って来ました」福岡県から「去年来る予定だったけど7月25日の豪雨で来れなかったので。それで今回。もう楽しみで来ました。2年がかり」鳥海ツーデーマーチは7日も5キロから20キロまでの3つのコースで行われる予定で、当日の参加も可能だということです。