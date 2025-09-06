韓国男性グループ・ＳＨＩＮｅｅ（シャイニー）のメンバー・キー（３３）が、番組収録中に突然涙を見せて共演者を驚かせた後、祝福に包まれた。

キーがレギュラー出演中のバラエティー番組「驚きの土曜日」の公式ＹｏｕＴｕｂｅが最近、「緊急先公開」と題して動画を公開。映像では、収録中にキーが下を向いて何かを確認する姿がとらえられ、その後驚いた表情で口に手を当てた。隣に座っていた少女時代のテヨンは、そんなキーの異変に気付くと、キーがテヨンに何かをささやき、テヨンは「うわー」と声を上げ、キーはそのままテヨンの腕の中で涙を流した。

その様子を見た共演者たちが「どうしたんだ」と聞くと、テヨンが「キーが音楽番組で１位になったんだって」と伝え、喜びの拍手に包まれた。

キーは８月１１日、約１年ぶりにソロ新譜をリリース。同番組の収録日程と「ミュージックバンク」の生放送が重なり、キーはレギュラー番組を優先。「ミュージックバンク」は、事前収録を行ったのだという。

キーは、携帯のアラームがあまりにも鳴り続けるので止めようとしたところ、１位の知らせが目に入ってしまったと言い、涙を拭きながら「こっそり確認しようと思ったのに、ごめんなさい」と謝罪した。

涙を拭いたキーは、照れくさそうに立ち上がっておじぎをし、共演者はキーを囲んで祝福の声を上げるのだった。