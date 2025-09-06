歌手の西川貴教（54）が6日、自身のX（旧ツイッター）を更新。地元滋賀県で主催する「イナズマロックフェス」について今後、名称を変更する意向であることを明かした。

2009年にスタートし、今年で開催17周年となる同フェス。今月20、21日に開催を予定しているが、「開催まで2週間となりました。突然ですが、この名称で開催するのは今年で最後となります」と報告。「今後は『ロックフェス』という名称に縛られず、多種多様な皆さんに気兼ねなく出演頂く為の判断です。開催前に言うべきか否か悩みましたが、覚悟をもって挑む最後の『#イナズマロックフェス』にご期待下さい」と呼びかけた。

続く投稿で、「実は何年も前から検討してきたことでした。公募により皆さんに付けて頂いた愛着ある大切な名称ですが、毎年出演者の発表をする度に『これがロック？』などと心ないコメントを見る度に、演者の皆さんに申し訳ない気持ちで一杯でした」とつづった。

「我々は音楽イベントを通じて環境課題、地域振興、地方創生に挑み続けてきました。よって都市部で行われる催しや他の音楽フェスとは違い、地元の皆さんが幅広く楽しんで頂けるイベントを心掛けています」と西川。「来て頂く皆さまだけでなく、出演者、関係者全員に笑顔になってもらうのがイベントの趣旨なのに、それを阻むものがあるのなら、拘りなど何の意味もありません」と記した。

「近年は本当に有難いことにフリーエリアも多くの方にお越し頂き混雑がこちらの予想を超える場面もありました。そういった全体の構造や物価高、社会情勢の影響とも戦い、覚悟をもって今後もこのイベントを続ける為の判断に、何卒ご理解を賜りますよう心よりお願い申し上げます」とした。

「って、ことで！迷ってらっしゃるそこの『あなた』！来るなら『いつか』じゃない！今ですよ！（笑）滋賀県草津市烏丸半島で、待ってます！」と呼びかけた。