ILLIT、初『TGC』は緊張も「たくさんの人に知ってもらえたら」 さらに大きなステージでの単独公演目指す
今月1日に日本デビューした5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH（ユナ）、MINJU（ミンジュ）、MOKA（モカ）、WONHEE（ウォンヒ）、IROHA（イロハ））が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演。ステージ直後、囲み取材に参加した。
【ソロカット】キュートすぎ！ハートポーズで笑顔のMINJU
TGC初ステージを終え、IROHAは「これだけ大規模な良い機会をいただけて、本当にうれしかったです」とにっこり。「たくさん緊張したんですけど、まだ私達のことを知らない方々にもILLITの存在を知ってもらえたらという思いで頑張りました」と初ステージの緊張感を振り返った。
ILLITは、今月4日の大阪城ホールを最後に、2都市4公演のアリーナツアーとなる初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を完走。日本での一番の思い出になったと声をそろえた。IROHAは「今回日本に来て日本にいるファンの方々に会うことが今回が初めてだったので、とても感動しました」と告白。MOKAは「みんなたくさん泣きました」と照れ笑いを見せた。
今後の夢について、WONHEEは「もっと大きなステージで単独公演をしたいです」と意気込んだ。MINJUも「夢は大きほうがいいと聞いたので、いつか東京ドームのステージで公演したいです」とまっすぐな眼差し。YUNAHは「これからもずっと健康で元気なまま、みんなで一緒に活動し続けたいなと思います」とさわやかな笑顔を見せた。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
