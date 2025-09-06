ºäËÜ¾»¹Ô¤¬ÉñÂæ¡ÖMURDER¡¡for¡¡Two¡×¤Î¸ø³«·Î¸Å¡¡³¤ÊõÄ¾¿Í¤È3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°
¡¡20th¡¡Century¤ÎºäËÜ¾»¹Ô¤¬ÇÐÍ¥¤Î³¤ÊõÄ¾¿Í¤È6Æü¡¢Åìµþ¡¦¥Ñ¥ë¥Æ¥Î¥óÂ¿ËàÂç¥Û¡¼¥ë¤ÇÉñÂæ¡ÖMURDER¡¡for¡¡Two¡×¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£1Âæ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤òÁ°¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤Ç¡¢2¿Í¤Ç13Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÁÛÁüÎÏ¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢13¿Í¤Î±é¼Ô¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡³¤Êõ¤È¤Ï3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¥»¥ê¥Õ¤òÂ¿¡¹Ëº¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤Êõ·¯¤¬ËÍ¤Î¤»¤ê¤Õ¤â³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÈó¾ï¤ËÎÏ¶¯¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤âËÍ¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÃÏÆ¬¤¬ÎÉ¤¤¡£¤Ñ¤Ã¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËËÍ¤Î¤»¤ê¤Õ¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤À¤«¤é¤â¤¦2¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ1¿Í¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¿·¤·¤¯¡ØMURDER¡¡foe¡¡One¡Ù¤Ç¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤Ç¤Î¾å±é¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î¹ÔÆ°¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ºäËÜ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«À¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°²ó¤ÏÂ¿Ê¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÀ¼¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡ÊÈ¿±þ¤ò¡Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¡×¤È¡ÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤ê¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¤Ï¤¤ç¤¦6Æü¤È¤¢¤¹7Æü¤ËÆ±½ê¤Ç¡£Åìµþ¸ø±é¤Ï11¡Á22Æü¤ËEX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£