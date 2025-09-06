本国イギリスだけで、異例の速度による100万部の売り上げを突破し、さらには世界中でシリーズ累計1000万部以上を売り上げた、イギリスの大ヒットミステリー小説『木曜殺人クラブ』。高齢者施設で暮らす入居者たちの一部が集まり、未解決事件の調査に乗り出すというユニークな内容で、多くの読者を魅了しているシリーズだ。

参考：『バレリーナ』アナ・デ・アルマスが『ジョン・ウィック』シリーズに吹き込んだ新たな風

そんな大人気のミステリー小説の第1作が、スティーヴン・スピルバーグのプロダクション「アンブリン・エンターテインメント」によって映画化。『ホーム・アローン』、『ハリー・ポッター』シリーズのクリス・コロンバスが監督を務め、ついにNetflixでリリースされた。

ここでは、そんな本作『木曜殺人クラブ』について、高齢者たちが活躍する題材が、ここまで人々の関心を惹きつけた理由や、映画版がどのようにそれを描こうとしたのかを考察していきたい。

舞台となるのは、富裕層向けの高級高齢者施設「クーパーズ・チェイス」。つまり「老人ホーム」なのだが、広大で風光明媚な土地に建つ歴史ある大邸宅という環境は圧倒的で、高齢者ならずとも、すぐにでも入居したいと思わせる家である。本作では、バークシャー州にある、エリザベス朝様式のカントリーハウス「エングルフィールドハウス」が撮影に使われている。コロンバス監督は、「退職者の人々が集まる“ホグワーツ”」をイメージしたのだという。

そんな施設に入居する人々は、自然と名士や裕福な高齢者に限られる。入居者たちは、この恵まれた環境のなかで、絵を描いたりアーチェリーをしたりジグソーパズルをしたりと、めいめいに優雅な時間を過ごしている。その中で、木曜限定で未解決事件を推理するという、やや物騒な集まりがあった。それが、「木曜殺人クラブ」というわけだ。ある日、クーパーズ・チェイスのオーナーのひとりが自宅で撲殺されるという事件が発生。本物の事件が身近で起きたことで、メンバーは嬉々として真相の究明へと乗り出す。

「木曜殺人クラブ」のメンバー3人を演じているのは、ヘレン・ミレン、ピアース・ブロスナン、ベン・キングズレーという、豪華な面々。ミレン演じるエリザベスは、元・イギリス諜報員。ブロスナン演じるロンは、元・労働組合のリーダー。そしてキングズレー演じるイブラヒムは元・精神科医だ。そんな3人の集まりの仮メンバーとして加入することになるのが、新たな入居者で元・看護師のジョイス（セリア・イムリー）である。

そんなジョイスの娘は、若くしてビジネスに成功した資産家ジョアンナ。ちなみに、彼女を演じるイングリッド・オリバーは、原作者リチャード・オスマンと2022年に結婚しているという。ジョアンナは潤沢な資産があるので、母ジョイスを入居させるのに支障はないのだが、ホームに入れることには抵抗感があるようだ。しかし、ジョイスの気持ちは異なる。

ジョアンナが住むことを薦めるロンドンの地区ハックニーは、とくにロンドンオリンピック以降、ジェントリフィケーション（富裕層化）が進み、近年はおしゃれな地区へと変貌を遂げている。夫に先立たれたジョイスは、そんな若者たちの活気のなかで暮らし続けるのは、疎外感をおぼえると言うのだ。娘と離れたとしても、近い年の友達を作ってホームで過ごした方がいいのだと語る。この母と娘の価値観のすれ違いというのは、世代や年齢ゆえの考え方の差異を感じさせるものだ。

本作はこのように、より若い世代から見た高齢者の姿ではなく、高齢者からの視点による生活の見方や心情がリアルに語られるのが特徴だといえる。入居者たちは一握りの成功者だったが、いまではパートナーや仲間たちとの別離だったり、身体に不調をきたしたり、認知能力が低下するなど、切実な問題にも悩まされている。その切迫感や憂鬱な気持ちには、貧富の差は関係ない。高齢になれば誰もが経験するものなのだ。

本作の最大の見どころは、そんな高齢者たちが、警察の捜査を上回り、いち早く真実へと近づいていくというところだ。各分野のスペシャリストであるだけに、その頭脳はしばしば現役世代を凌駕し、人生経験では圧倒的なアドバンテージを持つ。ここで生まれるカタルシスは、アガサ・クリスティーの『ミス・マープル』シリーズや、『探偵エルキュール・ポアロ』シリーズの終盤などにも存在し、アメリカのTVドラマ『ジェシカおばさんの事件簿』だったり、「主婦探偵」ものなどに受け継がれていった。日本の「2時間ドラマ」と呼ばれるサスペンスや、子どもの姿の主人公が活躍する漫画『名探偵コナン』も、このような系譜にあるといえよう。

『木曜殺人クラブ』が支持されたのは、そういったカタルシスに加え、複数の元専門家が才能やスキルを発動させる部分にあるといえる。未解決犯罪と闘う、高齢者版「アベンジャーズ」とでもいうような枠組みが、読み手をワクワクさせるのである。そして、施設を訪れた若い女性の警官ドナ（ナオミ・アッキー）が「いいところですね。年を取るのが楽しみになる」と言うように、リタイア後の生活こそが魅力的だという価値観すら押し出される。

日本ほどではないが、イギリスもまた高齢化社会のただなかにある。高齢者が社会的な役割を持ち楽しく生活できるという、一種の楽観が作品を包み込んでいるということが、この題材が大いに受け入れられた理由だと考えられるのだ。このように、高齢者が楽しめる内容を配信タイトルとして、家でくつろぐ高齢者に提供するのが、Netflixの目論みだといえよう。日本でも最近、『教皇選挙』（2024年）や『国宝』（2025年）といった映画が、高い世代の支持を受けたのも、そういった需要の表れだといえる。

本作『木曜殺人クラブ』は、小説の内容通り、分かりやすいプロット、各キャラクターの活躍、高齢者ならではの悩みという要素がキーとなり、妥当な結末へと進んでいく。とくに大きな衝撃は用意されていないものの、それだけに安心して楽しめる内容となっている。明快な作風のクリス・コロンバス監督が本作を手がけたのも、この分かりやすい価値観にあることが理解できる。元・労組リーダーのロンによる、施設の存亡をかけた高齢者たちのデモ活動が描かれたり、多言語を駆使したエリザベスの諜報活動が謎を解き明かしていくシーンなど、比較的エキサイティングな場面も、過不足なく映像化されているといえる。

その一方で、現代の社会や娯楽映画の潮流を考えたときに、やや悠長過ぎると思える描写もある。例えば、「年を取るのが楽しみになる」と入居者たちに述べるドナであるが、有色人種の警官である彼女は、おそらくこのような特権的な高齢者施設に入居できるのかといえば、現実的には難しいのではないだろうか。

また、エリザベスとジョイスが、洗練された服を着替え、貧しい高齢者の姿に扮装して捜査をする描写は、特権階級が貧困者を模倣する遊びのように見えて、かなり趣味が悪いと言わざるを得ない。こういった階級的な社会の描き方は、イギリスのミステリーの伝統であるとはいえ、現在の目ではやや違和感をおぼえる部分だ。そういう意味では、アメリカ映画『ナイブズ・アウト』シリーズの、貧富の問題に果敢に挑む先進性が再確認できるところだ。

だから、都市部などで低所得者が住みにくくなっているような社会問題があるなかで、主人公たちの住む特権的な施設であるクーパーズ・チェイスの存亡がどうなるかといった問題が、切実なものとして受け取りづらい観客もいるのではないか。多くの観客にとって、そんな施設での暮らしは、あくまで『ハリー・ポッター』の「ホグワーツ」での魔法に囲まれた日常のようなファンタジーでしかない。

つまり、そんな理想的な施設で、ゆったりと肘掛け椅子に座りながら、ああでもない、こうでもないと議論しながら、謎の真相について話し合うような「コージー・ミステリー」を楽しむ優雅な日常を、本作は豊かなファンタジーとして提供したということである。その意味において、本作『木曜殺人クラブ』は、この時代のなかで存在意義を発揮するのである。

（文＝小野寺系（k.onodera））