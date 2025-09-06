¡Ú¥Ð¥ì¡¼ÃË»Ò¡ÛÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¸þ¤±ºÇ½ªÄ´À°¡¡¶¯¹ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÇÀËÇÔ¡¡Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤ä¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Î¹¶ËÉ¤Ç¹¶¤áÉé¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤Ï¸«¤»¤ë
¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë ÃË»ÒÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÁÔ¹Ô»î¹ç ÆüËÜ¡¼¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê6Æü¡¢¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë
¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½(À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì)¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢(Æ±2°Ì)¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹çÂè1Àï¤Ç¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9·î12Æü¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Á°ºÇ¸å¤ÎÄ´À°¡£ÂÐÀï¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÏÀÐÀîÍ´´õÁª¼ê¤âÀï¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥ê¡¼¥°¡Ö¥»¥ê¥¨A¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤é¤¬Æü¡¹¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¤Ï¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤ËÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç12-12¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»ÖÁª¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ö¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤òÊø¤·µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤ÎËö¡¢郄¶¶ÍõÁª¼ê¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥»¥Ã¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ß¥¹¤Ç25-23¤ÇÂè1¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2¥»¥Ã¥È¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ë¤Û¤ó¤í¤¦¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Ï1-7¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥ÈºÝ¤Î¤»¤á¤®¹ç¤¤¤Ç¤â°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ï½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Î¡¢18-25¤ÇÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ª¤ß¤Ê¹¶·â¤Ë¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òº´Æ£½Ù°ìÏºÁª¼ê¤¬½Ð¤·Àª¤¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È郄¶¶Áª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡¢ÀÐÀîÁª¼ê¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÆÀÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Þ¤¹¡£½ªÈ×¤Þ¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¤¬22-25¤Ç¥»¥Ã¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Âè4¥»¥Ã¥È¤«¤é¤ÏÀÐÀîÁª¼ê¤È郄¶¶Áª¼ê¤ò²¼¤²¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï½øÈ×1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤¦Å¸³«¡£¹ÃÈåÍ¥ÅÍÁª¼ê¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë¤ÈÆüËÜ¤ËÎ®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¶ì¤·¤á»Ï¤á¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢ÉÙÅÄ¾ÇÏÁª¼ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç18-17¤È¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤ê¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï»×¤ï¤º¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÂçÄÍÃ£ÀëÁª¼ê¤¬¥é¥ê¡¼¤ÎºÇ¸å¤òÄù¤á¡¢ÆüËÜ¤¬1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀè¤Ë20¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤à¤È25-21¤Ç¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥»¥Ã¥È¤Ø¡£°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÃæ¡¢¶ì¤·¤¤¾ìÌÌ¤ÇÀ¾»³ÂçæÆÁª¼ê¤¬¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¥Á¡¼¥à¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î²ç¾ë¤ÏÊø¤»¤º12-15¤Ç¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËöÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü7Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹çÂè2Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢12Æü¤«¤é¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ËÄ©¤àÆüËÜ¡£Í½Áª¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¡¼¥ëG¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ê¥À(Æ±11°Ì)¡¢¥È¥ë¥³(Æ±16°Ì)¡¢¥ê¥Ó¥¢(Æ±75°Ì)¤È¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£