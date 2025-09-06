韓国オーディション番組を勝ち抜いた日本人3人、『TGC』で初公の場 デビュー決定1週間後の“異例”快挙
8人組グローバルボーイズグループ・YUHZの日本出身メンバーであるKAI（カイ）、HYO（ヒョウ）、HARUTO（ハルト）が6日、埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催された『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN／WINTER』に出演した。
【写真】クールな表情も見せたYUHZ
YUHZは、ボーイズグループオーディション番組『B:MY BOYZ』（ビーマイボーイズ）より誕生。8月30日にデビューメンバーが決定したばかりとなり、“異例”の緊急出演となった。3人は、モノトーンの装いを抜群のコンセプト消化能力で着こなした。
ランウェイ後、KAIは「いきなりこんな日本の方ならだれもが知っている大きい舞台に立たせていただけて光栄です」と深々と一礼。HARUTOは「オーディション番組を通して、たくさんのステージを披露してきたのですが、初めてのランウェイをこんな大きなステージでできて光栄で、うれしかったです」と喜びをかみしめ、HYOは「日本人メンバー3人で出させていただいたのですが、全員で戻ってこれるように頑張りたいなと思います！」と意気込みを語った。
41回目となる『TGC』のテーマは「BEYOND TOGETHER！〜『共に創る』のさらにその先へ〜」。多数のモデル・俳優たちが最新の秋冬ファッションを披露し、メインアーティストにはFRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUEらが登場する。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
