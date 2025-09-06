9月5日、女優の多部未華子が『連続ドラマW シャドウワーク』（WOWOW）で主演を務め、DV被害者役に挑戦することが発表された。

「全5話で、11月23日から放送、配信されます。DV被害に苦しむ妻たち同士の関係性を描くという、ハードな内容となりそうです。多部さんがWOWOW連続ドラマで主役を演じるのは、初めてのことです」（スポーツ紙記者）

Xでは《朝から嬉しいお知らせ》《面白そう!!!》など期待する声が寄せられている。現在、36歳の多部は、2002年にスカウトされたことをきっかけに芸能界デビュー。芸歴は20年以上にもなるが、ドラマや映画への出演は途絶えない。

「2005年には第48回ブルーリボン賞新人賞を受賞し、話題になりました。近年では、2020年放送のドラマ『私の家政夫ナギサさん』（TBS系）が、全話の平均世帯視聴率が15％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）超えを果たすというヒットを記録し、一躍、注目を浴びました。

プライベートでは、CMの仕事で知り合った写真家の男性と2019年に結婚、2021年には第1子を出産しています。この結婚、出産をきっかけに、演技にもやわらかさが増し、等身大のかわいらしさがあると、業界での評判も高いです。とくに同性からの支持も高く、数多くの企業のCMにも出演しています」（芸能記者）

多部は2024年3月末で、20年にわたって所属していた大手芸能事務所から独立し、現在は個人事務所で活動している。その年の11月には、事務所の社長にも就任した。独立から1年が経過したが、仕事が途切れる様子は見られない。

「円満退社だったこともあり、独立が仕事のオファーに影響を及ぼすこともなかったといいます。2025年4月期に放送された主演ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道!〜』（TBS系）でも、子育て世代の女性を中心に共感を持たれ、好評でした。女優、妻、母、社長と、現在は“四足の草鞋”で活動していますが、それが演技に生かされているのかもしれません」

次はどんな役柄を演じてくれるのか楽しみだ。