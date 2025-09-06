ÄÔ´õÈþ¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢¸ª½Ð¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¡¡¡ÈÃçÎÉ¤·¡ÉMINAMI¡õ¤µ¤¯¤é¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¥é¥ó¥¦¥§¥¤
ÄÔ´õÈþ¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î´õ¶õ(¤Î¤¢)¤¬6Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè41²ó ¥Þ¥¤¥Ê¥Ó Åìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025 AUTUMN/WINTER¡×(TGC)¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¤µ¤¯¤é¡¢MINAMI¡¢´õ¶õ
´õ¶õ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô500Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦MINAMI¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMixmii(¥ß¥¯¥¹¥ß¡¼)¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£MINAMI¤È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯ÃçÎÉ¤·¤Î¤µ¤¯¤é¤ò²Ã¤¨¤¿3¿Í¤ÇTGC¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¡ÈMix¡É¤È¡Èmii(me¡á¤ï¤¿¤·)¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¡£MINAMI¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥É¤ä¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆÍ£°ìÌµÆó¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°¦¤ò¹þ¤á¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼«¿È¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡Ö¥Õ¡¼¥É¤Î¥Õ¥¡¡¼¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©±Ç¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
´õ¶õ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¸ª½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥¯¡¼¥ë¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¥¥é¥¥éÀ¸ÃÏ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£´õ¶õ¤Ï¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä¶¥¿¥¤¥×¤Ç¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂÎ¤¬¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ§¿Í¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
TGC¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë2005Ç¯¤«¤éÇ¯2²ó³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢½Ü¤Ê¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè41²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖBEYOND TOGETHER¡×¡£TGC¤¬Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤êÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¶¦ÁÏ¡×¤ÎÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢°ì½ï¤Ë¤½¤ÎÀè¤Ø¹Ô¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ:ÄÕÌîÍµ
