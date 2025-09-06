gibkiy gibkiy gibkiy、2025年第一弾「黝」は過去最高にハード
gibkiy gibkiy gibkiyが9月13日、2025年第一弾作品となる「黝」(アオグロ)をCDリリースする。
収録は全2曲。深淵を漂う空間から狂気を孕んだ現実世界への移行を連想させる「幻触」、「造型十八号」は’90年代のグランジやスラッシュメタルを彷彿させるも独自の奇怪なアレンジが秀逸だ。
レコーディング＆ミキシング・エンジニアを務めたのはsakura。マスタリング・エンジニアはMUCCのmiyaが手掛けた。
2026年に結成10周年を迎えるgibkiy gibkiy gibkiyにとって、バンド史上最もハードな楽曲が揃った「黝」は変革の切っ掛けとして届けられるとのことだ。
■2025年第一弾「黝」
2025年9月13日(土)発売
※ライブ会場先行発売
【CD】PMGG-016 1,500円(税込)
発売元：praying mantis records
▼収録曲
01 幻触
02 造型十八号
all lyrics by kazuma
all music & all arranged by gibkiy gibkiy gibkiy
recording studio : studio MIDNIGHT
recording & mixing engineer : sakura (THE MIDNIGHT RECORD)
mastring engineer : miya (MUCC)
photographer : Yosuke Komatsu (ODD JOB LTD.)
■＜TOUR 2025 avantgarde,barbarian「黝~青グロ~」＞
9月13日(土) 下北沢SHELTER
open19:00 / start19:30
9月20日(土) 心斎橋 CLAPPER
open18:00 / start18:30
9月21日(日) 名古屋HeartLand
open17:30 / start18:00
関連サイト
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルサイト
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルTwitter
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルFacebook
◆gibkiy gibkiy gibkiy オフィシャルYouTubeチャンネル