FRUITS ZIPPER櫻井優衣、ソロデビュー決定「TGC」で電撃発表【TGC2025A/W】
【モデルプレス＝2025/09/06】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が6日、さいたまスーパーアリーナにて開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC 2025 A/W」）に出演。メンバーの櫻井優衣がソロデビューすることを電撃発表した。
【写真】ふるっぱー櫻井優衣、ソロ楽曲初披露の瞬間
FRUITS ZIPPERのメンバー全員が1人ずつメンバーカラーの衣装でランウェイを歩いた後、スクリーンにはまだステージには登場していない櫻井優衣の姿が。9月19日にデジタルリリースされる『キミのことが好きなわたしが好き』でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たすことが発表された。
純白のドレスに身を包んだ櫻井が現れ、同曲を初披露。同楽曲は、相手を好きになって、その人も自分を好きになってくれたことで、自分自身のことも好きになれるというポジティブなメッセージが込められたラブソング。可愛い振り付けで観客を魅了していた。
堂々としたパフォーマンスを終えた櫻井だが「メンバーも一緒にいてくれたのですっごい心強かったです」とメンバーのおかげでステージができたとにっこり。鎮西寿々歌は「FRUITS ZIPPERとはまた違って、優衣ちゃんの大人っぽい可愛い部分が皆にもっともっと知ってもらえるんじゃないかなと思います！」と櫻井の肩をポンポンと撫でて、ソロデビューを祝福していた。
「TGC」20周年の全体テーマは「共創 -co-creation・co-produce-」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらに次の20年へと導いていくというメッセージを込めた「BEYOND TOGETHER」が今回のテーマとなる。出演者はあの、池田エライザ、池田美優、高橋文哉、中条あやみ、なごみなど。ILLIT（アイリット）がメインアーティストとして「TGC」初出演を果たすほか、GENERATIONS（ジェネレーションズ）・FRUITS ZIPPERらによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
◆櫻井優衣、ソロデビュー決定
◆「TGC 2025 A/W」テーマは「BEYOND TOGETHER」
